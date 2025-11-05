Задържаха мъж, опипал президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум е била опипана от мъж, докато се е разхождала из историческия център на едноименната столица на страната, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии.

Във видеоклип от инцидента, завъртял се в социалните мрежи, се вижда как мъжът се приближава до президенката отстрани, прегръщайки я с ръка и опитвайки се да я целуне. След това се опитва да опипа бюста й, преди да бъде изтласкан от полицейски служител и арестуван.

Прокуратурата е повдигнала обвинения срещу мъжа за сексуален тормоз.

Днес Шейнбаум категорично подчерта, че това не е първият път, когато е била жертва на подобен тормоз, предаде Асошиейтед прес.

„Реших да повдигна обвинения, защото това е нещо, което съм преживяла като жена […] преди, когато не бях президент, когато бях студентка“, заяви тя.

Инцидентът веднага повдигна въпроси относно сигурността на президенката, тъй като мъжът се е приближил с лекота. Подобно на своя предшественик Андрес Мануел Лопес Обрадор, Шейнбаум не използва военнослужещи от военното поделение, предназначено за защита на президентите.

Същевременно случилото се повдига и въпроси относно сексуалното насилие срещу жени в Мексико.

„Ако опипват президентката, опитват всички нас. Днес, когато президентката е тормозена само защото е жена, ние всички сме тормозени“, написа столичният кмет Клара Бругада в социалната мрежа „Екс“.

Шейнбаум, на 63 години, е първата жена президент на Мексико. Според проучване на националния статистически институт, почти половината от всички жени в Мексико са преживели сексуално посегателство поне веднъж в живота си. Правата на жените са една от централните теми в политиката на президента.