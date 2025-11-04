Nikkei-225 закри със значителен спад след 3-дневна печеливша серия, Уолстрийт затвори разнопосочно

Основният индекс на Токийската фондова борса приключи със значителен спад търговската сесия след 3-дневна печеливша серия, предаде Киодо.

Индексът Nikkei-225 се понижи с 914,14 пункта или 1,74 на сто от петък до 51 497,20 пункта.

По-широкообхватният индекс Topix спадна с 21,69 пункта или 0,65 на сто до 3310,14 пункта.

Най-губещи бяха компаниите, занимаващи с морски транспорт, комуникация и услуги.

На валутния пазар в Токио доларът се разменяше за 153,58-60 йени спрямо 154,15-25 йени в Ню Йорк и 145,02-04 йени в Токио вчера.

Еврото се търгуваше за 1,1527-1529 долара и 177,04-08 йени спрямо 1,1514-1524 долара и 177,53-63 йени в Ню Йорк вчера.

Междувременно Резервната банка на Австралия (Reserve Bank of Australia, RBA) запази основния си лихвен процент без промяна на ниво 3,60 процента предвид тлеещите рискове от инфлация. Решението бе в съответствие с очакванията на повечето икономисти. Централната банка вече три пъти понижи лихвите от февруари насам заради забавянето на инфлацията, но напоследък ценовият натиск отново се засилва. "Последните данни за инфлацията сочат, че в икономиката може да се запази известен инфлационен натиск", заявиха от банката.

Индексът S&P/ASX-200 отчете спад от 0,9 процента. В Сидни акциите на "Рио Тинто" (Rio Tinto) поевтиняха с 2,5 процента. Предложението за принуждаване на "Рио Тинто" да направи контраоферта за "Тек Рисорсиз" (Teck Resources) "вероятно няма да се реализира", коментира анализаторът Доминик О’Кейн от "Джей Пи Моргън" (JP Morgan). Ройтерс съобщи по-рано, че предложението е от активисткия инвеститор "Пализър Кепитъл" (Palliser Capital).

Основните индекси на Уолстрийт приключиха разнопосочно търговията, като инвеститорите са в очакване на финансовите резултати на компаниите от сектора на полупровдниците, предаде Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 226,19 пункта или 0,48 на сто до 47 336,68 пункта.

По-широкообхватният Standard and Poors 500 се повиши 11,77 пункта или 0,17 на сто до 6851,97 пункта.

Високотехнологичният Nasdaq се увеличи със 109,766 пункта или 0,46 на сто на сто до 23 834,723 пункта.