Водещите борсови индекси в Европа закриха сесиите предимно с понижения, тъй като инвеститорите анализират вълната от корпоративни отчети

Водещите индекси на основните европейски фондови пазари приключиха предимно с понижения днешната търговия, обръщайки положителните настроения, наблюдавани в началото на новия търговски месец, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи със 183,3 пункта или 0,76 на сто до 23 949,11 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 42,26 пункта или 0,52 на сто до 8067,53 пункта.

Лондонският FTSE 100 се покачи с 13,59 пункта или 0,14 на сто до 9714,96 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изгуби 1,7 пункта или 0,3 на сто до 570,58 пункта.

По този начин Европа последва слабите резултати на борсите в Сеул и Токио. "Жаждата за ликвидност на големите компании за изкуствен интелект е огромна, предстои да бъдат инвестирани стотици милиарди", коментира търговец, цитиран от ДПА. Ликвидността на американския паричен пазар вече е леко напрегната. Въпреки всичко европейските борси затвориха значително над дневните минимуми, също и защото загубите на американските борси се концентрираха предимно в технологичния сектор. Там, между другото, акциите на "Палантир" (Palantir) претърпяха значителен спад след разочароващи перспективи. В Европа "Телефоника" (Telefonica) беше подложена на силен натиск.

Днешната търговия бележи обрат от вчерашната сесия, когато европейските индекси откриха новата търговска седмица и месец оптимизъм, преди натоварената седмица със срещи на централни банки и корпоративни отчети.

Доходността на 10-годишните британски държавни облигации се понижи с 2 базисни пункта до 4,419 на сто, след като министърът на финансите Рейчъл Рийвс заяви, че правителството ще вземе "трудни решения" преди обявяването на бюджета на 26 ноември.

Британската лира поевтиня с 0,7 на сто спрямо щатския долар и се търгуваше около 1.31 лири за долар.

Акциите на "Йорстед" (Orsted) поевтиняха с 1,8 на сто, след като датската компания за възобновяема енергия се съгласи да продаде дял от 50 на сто в офшорния вятърен парк "Хорнси 3" (Hornsea 3) във Великобритания на "Аполо глоубъл мениджмънт" (Apollo Global Management) в сделка на стойност 6 милиарда долара.

Книжата на британския петролен гигант Би Пи (BP) поскъпнаха с 1,3 на сто, след като компанията отчете печалба през третото тримесечие, надминавайки очакванията на анализаторите.

Акциите на нидерландската технологична компания "Филипс" (Philips) поскъпнаха с 3,3 на сто, след като корпорацията отчете приходи от 4,3 млрд. евро през третото тримесечие спрямо 4,34 милиарда евро година по-рано.

Нетната печалба на нидерландската компания за тримесечния период достигна 187 милиона евро.

Стойността на книжата на "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) не се промени съществено, след като компанията увеличи предложението си за придобиване на американския производител на лекарства "Мецера" (Metsera), за която "Пфайзър" (Pfizer) също е предложила сделка.

Пазарните участници на континента предпочетоха по-сигурни инвестиции. Докато повечето секторни индекси отчетоха понижения, секторите на хранителните производители, недвижимите имоти, фармацевтичните компании и доставчиците на комунални услуги отбелязаха ръст.

От друга страна, индексът на суровинните компании Basic Resources се понижи с 2,2 на сто, а индексът на петролните компании – с 0,5 на сто. Акциите на търговците на дребно също отчетоха значителни загуби.

Индексът на телекомуникационния сектор спадна с 1,7 на сто, повлиян от понижението на "Телефоника", чиито акции се обезцениха с 13,1 на сто. Инвеститорите реагираха на решението на компанията да намали дивидента си за 2026 г. от 30 на 15 евроцента на акция. "Телефоника“ обяви, че ще увеличи инвестициите си в изкуствен интелект, ще развива цифрови услуги и ще разшири присъствието си в отбранителната индустрия - направления, които изискват значителни средства.

Технологичните акции в Европа също се представиха слабо, като секторният индекс се понижи с 1 на сто. В Азия книжата на технологичните компании също бяха под натиск.

"Оценките на американските технологични компании достигнаха зашеметяващи висоти. Предупрежденията за надценяване и възможна корекция стават все по-силни", се казва в коментар на управляващото дружество „Кю Си партнърс“ (QC Partners).

По данни на компанията съотношението цена/печалба (P/E) на индекса Nasdaq-100 в момента е около 35, което е с 11 пункта над средното равнище за последните 15 години.