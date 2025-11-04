Подробно търсене

Нетната печалба на британската корпорация Би Пи се покачва рязко през третото тримесечие въпреки понижаващите се цени на петрола

Марин Милков
Снимка: AP/Caroline Spiezio
Лондон,  
04.11.2025 15:23
 (БТА)

Британският петролен гигант Би Пи (BP) отчете днес значително увеличение на нетната си печалба през третото тримесечие въпреки понижаването на цените на суровия петрол, предаде Франс прес. Компанията изрази също и удовлетвореност от напредъка на плана си за преструктуриране, представен в началото на годината.

Нетната печалба на групата през третото тримесечие възлиза на 1,16 милиарда долара, което е ръст от над пет пъти спрямо отчетените 206 милиона долара през същия период на 2024 г.

"Продължаваме да постигаме добър напредък в намаляването на разходите, укрепването на баланса и увеличаването на паричните потоци, както и възвръщаемостта", заяви главният изпълнителен директор на Би Пи Мъри Очинклос в прессъобщение.

Той подчерта, че британската корпорация е постигнала рекордни печалби в сегментите си за рафиниране и дистрибуция, като рафинериите са се възползвали от по-благоприятни маржове.

Компанията, която доскоро водеше по-амбициозна климатична стратегия от повечето свои конкуренти, представи по-рано тази година план за оздравяване, включващ съкращаване на разходите, загуба на хиляди работни места и пренасочване на фокуса си към традиционните въглеводороди.

Очинклос потвърди отново днес намерението си да проведе "задълбочен преглед" на портфолиото на компанията, за да го "опрости и насочи (дейностите на компанията) към бъдещи подобрения в производителността".

Увеличаването на печалбата на Би Пи през отчетния период, въпреки по-ниските цени на петрола, следва тенденцията на британския ѝ конкурент "Шел" (Shell) и френската компания "ТоталЕнержи" (TotalEnergies), които също отчетоха ръст на печалбите си през третото тримесечие.

Американските петролни гиганти "Шеврон" (Chevron) и "ЕксънМобил" (ExxonMobil) обявиха в края на миналата седмица смесени резултати за периода юли-септември, припомня АФП.

/СЛС/

