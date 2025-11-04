Нетната печалба на британската корпорация Би Пи се покачва рязко през третото тримесечие въпреки понижаващите се цени на петрола

Британският петролен гигант Би Пи (BP) отчете днес значително увеличение на нетната си печалба през третото тримесечие въпреки понижаването на цените на суровия петрол, предаде Франс прес. Компанията изрази също и удовлетвореност от напредъка на плана си за преструктуриране, представен в началото на годината.

Нетната печалба на групата през третото тримесечие възлиза на 1,16 милиарда долара, което е ръст от над пет пъти спрямо отчетените 206 милиона долара през същия период на 2024 г.

"Продължаваме да постигаме добър напредък в намаляването на разходите, укрепването на баланса и увеличаването на паричните потоци, както и възвръщаемостта", заяви главният изпълнителен директор на Би Пи Мъри Очинклос в прессъобщение.

Той подчерта, че британската корпорация е постигнала рекордни печалби в сегментите си за рафиниране и дистрибуция, като рафинериите са се възползвали от по-благоприятни маржове.

Компанията, която доскоро водеше по-амбициозна климатична стратегия от повечето свои конкуренти, представи по-рано тази година план за оздравяване, включващ съкращаване на разходите, загуба на хиляди работни места и пренасочване на фокуса си към традиционните въглеводороди.

Очинклос потвърди отново днес намерението си да проведе "задълбочен преглед" на портфолиото на компанията, за да го "опрости и насочи (дейностите на компанията) към бъдещи подобрения в производителността".

Увеличаването на печалбата на Би Пи през отчетния период, въпреки по-ниските цени на петрола, следва тенденцията на британския ѝ конкурент "Шел" (Shell) и френската компания "ТоталЕнержи" (TotalEnergies), които също отчетоха ръст на печалбите си през третото тримесечие.

Американските петролни гиганти "Шеврон" (Chevron) и "ЕксънМобил" (ExxonMobil) обявиха в края на миналата седмица смесени резултати за периода юли-септември, припомня АФП.