"Шеврон" отчете спад на приходите и печалбата през третото тримесечие, но надмина пазарните очаквания

Американският петролен гигант "Шеврон" (Chevron) отчете днес спад на резултатите си за третото тримесечие на годишна база заради понижаващите се цени на петрола, но въпреки това успя да надмине пазарните очаквания, предаде Франс прес.

Приходите спадат с 1,86 на сто на годишна база до 49,73 милиарда долара, а нетната печалба се понижава с 21,13 на сто до 3,54 милиарда долара. Въпреки това са над прогнозната оценка на анализатори на "ФактСет" (FactSet), които очакваха приходи в размер на 47,23 млрд. долара и чиста печалба от 3,25 млрд. долара.

Коригираната печалба на акция, показател, който се следи най-внимателно от пазарите, също надхвърля прогнозите за ниво от 1,71 долара, достигайки 1,85 долара спрямо 2,51 долара година по-рано.

Базираната в Хюстън, щата Тексас, компания уточни, че е отписала нетна загуба в размер на 235 милиона долара в тримесечните си заради такси за прекратяване на договори и други разходи, свързани с придобиването на производителя на газ и петрол "Хес" (Hess).

"Шеврон" компенсира част от ефекта на тези разходи чрез приходи от стойността на акциите на "Хес" и положителни ефекти от валутен обмен в размер на 147 милиона долара.

Компанията финализира придобиването на "Хес" на 18 юли за почти 60 милиарда долара (включително дълг), след повече от година закъснение заради съдебен спор, който спечели срещу конкурентната "ЕксънМобил" (ExxonMobil).

"Интегрирането на "Хес" върви по план и взаимодейства добре във всички наши дейности", заяви Майк Уърт, главен изпълнителен директор на "Шервон", уточнявайки, че компанията е продала своите дялове в проект между Малайзия и Тайланд.

Той също така отбеляза, че производството на "Шеврон" както в САЩ, така и в световен мащаб достига рекордни нива, като през тримесечния период се повишава съответно с 27 и 21 на сто на годишна база.

Компанията е изплатила 6 милиарда долара на акционерите си през третото тримесечие - 2,6 милиарда чрез обратно изкупуване на акции и 3,4 милиарда под формата на дивиденти, като през последните три години средствата възлизат на 78 млрд. долара.

Към 18:51 часа бълг. време акциите на компанията, търгувани на Нюйоркската фондова борса, поскъпват с 2,44 на сто, достигайки 157,27 долара за ценна книга.