Над 700 полицаи ще бъдат ангажирани по време на мача между Астън Вила и Макаби Тел Авив в Лига Европа

Над 700 полицаи ще бъдат ангажирани с осигуряването на реда по време на домакинството на английския Астън Вила срещу Макаби Тел Авив (Израел) във футболния турнир Лига Европа в четвъртък, предава Би Би Си.

Живущите в района на стадион "Вила Парк" са предупредени за очаквани "сериозни смущения" около двубоя. В Бирмингам е планиран протест в подкрепа на Палестина, чиито организатори апелират за отменянето на спортното събитие. Тяхната цел е протестът да продължи по време на целия мач.

Градските власти съобщават, че ще използват полицейски коне и кучета, както и дронове, с които да следят за опазването на обществената сигурност в деня на мача. Според тях срещата е "високорискова", препращайки към предишен мач на Макаби Тел Авив срещу Аякс в Амстердам на 7 ноември миналата година (0:5), по време на който има "груби сблъсъци и престъпления от омраза".



"Това е разумен и пропорционален отговор на заплахите и рисковете, които грозят този мач, независимо от това дали ще присъстват фенове на Макаби", заяви за BBC Radio Рон Уинч, бивш старши полицай и преподавател в Градския университет в Бирмингам.

Астън Вила заема десетото място в Лига Европа с две победи и една загуба и актив от 6 точки, докато Макаби Тел Авив е 32-и от 36 отбора с едва 1 точка от първите си три мача.