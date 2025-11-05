Понижение на котировките на Уолстрийт, биткойнът спадна под 100 000 долара, а доларът достигна 4-месечен връх спрямо еврото

Акциите на Уолстрийт приключиха със сериозен спад снощи, след като големи банки предупредиха, че пазарите на акции може да са изправени пред корекция – знак за нарастващи опасения, че оценките са прекалено завишени, предаде Ройтерс.

На този фон биткойнът спадна с 6,45% и за пръв път от юни 2025 г. се озова под прага от 100 000 долара. А доларът се покачи до четиримесечен връх спрямо еврото. Единната европейска валута поевтиня за пети пореден ден и се понижи с 0,3% до 1,148 долара – най-ниското ѝ равнище от 1 август насам.

И трите основни американски борсови индекса се понижиха осезаемо, след като ръководителите на "Морган Стенли" (Morgan Stanley) и "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) подхраниха страховете от възможен пазарен балон, при положение че S&P 500 достигна поредица от исторически върхове, подкрепен основно от бума на изкуствения интелект.

S&P 500 и Nasdaq отчетоха най-големия си еднодневен спад в процентно изражение от 10 октомври насам.

Технологичните акции натежаха най-много върху Nasdaq – шест от т.нар. Великолепна седморка компании, свързани с изкуствения интелект, загубиха позиции през деня.

Главният изпълнителен директор на Джей Пи Морган (JPMorgan) Джейми Даймън предупреди миналия месец за повишен риск от значителна корекция на фондовия пазар в рамките на следващите шест месеца до две години, като посочи сред причините геополитическото напрежение.

Бюджетната парализа на правителството на САЩ – резултат от безизходицата в Конгреса – вече се доближава до рекорда за най-дълга в историята. Липсата на официални държавни данни доведе до засилено внимание към частни източници като Националния доклад за заетостта на Ей Ди Пи (ADP).

Индексът Dow Jones Industrial Average спадна с 251,44 пункта или 0,53% до 47 085,24 пункта. S&P 500 изгуби 80,42 пункта или 1,17% до 6771,55 пункта, а Nasdaq Composite се понижи с 486,09 пункта или 2,04% до 23 348,64 пункта. Технологичният сектор отчете най-голям спад сред 11-те основни сектора, включени в S&P 500 – понижение от 2,3%. Финансовите компании бяха сред малкото с растеж.

Акциите на "Палантир" (Palantir Technologies) се понижиха с 8 %, въпреки че компанията за анализ на данни прогнозира по-добри от очакваните приходи за четвъртото тримесечие. От началото на годината книжата ѝ са поскъпнали с над 152%. "Юбър" (Uber) отчете спад от 5,1% след публикуването на по-слаба от очакваното тримесечна печалба, а "Спотифай" (Spotify) и листваните в САЩ акции на "Шопифай" (Shopify) се понижиха съответно с 2,3% и 6,9% след оповестяването на резултатите си. "Енвидиа" (NVIDIA) е с 4% надолу, след като през последните дни отчете рекордни равнища от над 200 долара за акция.





