Със загуби приключи борсовата търговия в Токио и Ню Йорк

Токийската фондова борса приключи днешната сесия със спад на водещия индекс Nikkei-225 oт над 2 на сто, след като по-рано в търговията отстъпи над 4 на сто и мина под прага от 50 000 пункта, информира Киодо.

Акциите на технологичните компании, които оказват голямо влияние върху индекса, се разпродаваха засилено след поскъпването, отчитано напоследък.

Никкей-225 загуби 1284,93 пункта или 2,50 на сто до 50 212,27 пункта в края на днепната търговия. По-широкият индекс Topix закри надолу с 41,85 пункта или 1,26 на сто до 3268,29 пункта.

Щатският долар за кратко отслабна около прага от 153 йени за долар, тъй като йената, възприемана като сигурно убежище за инвеститорите, бе изкупувана засилено на фона на рязкото поевтиняване на акциите в Токио.

Котировките се понижиха, след като през октомври основният индекс на Токийската борса нарасна със 7400 пункта, отчитайки най-големия в историята си месечен растеж.

С борсови табла в червено приключи и търговията на Уолстрийт, също под натиска на загубите на големите технологични компании, които досега бяха основният двигател за растежа на пазара, информира Асошийтед прес.



Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average отстъпи 251,44 пункта или 0,5 на сто до 47 085,24 пункта.

По-широкообхватният S&P 500 се сви с 80,42 пункта или 1,2 на сто до 6771,55 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq загуби 486,09 пункта или 2 на сто до 23 348,64 пункта.

Акциите на производителя на чипове "Енвидиа" (Nvidia) също обърнаха тенденцията, отбелязвайки загуба от 4 на сто.