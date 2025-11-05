Водещите борсови индекси в Европа приключиха сесията с повишения, следвайки тенденцията на Уолстрийт

Водещите индекси на европейските борси завършиха търговската сесия в положителна територия, обръщайки по-ранните загуби, следвайки примера на американските индекси, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX прибави 100,63 пункта или 0,42 на сто до 24 049,74 пункта, а парижкият САС 40 нарасна с 6,7 пункта или 0,08 на сто до 8074,23 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре със 62,12 пункта или 0,64 на сто до 9777,08 пункта.

Паневропейският Stoxx 600 регистрира повишение с 1,32 пункта или 0,23 на сто до 571,9 пункта.

По-рано през деня слабите пазарни настроения в Европа отразяваха движенията в САЩ и Азиатско-тихоокеанския регион през нощта, които продължават да се отдръпват от акциите на компании, свързани с изкуствения интелект, на фона на опасения за прекомерно надути оценки, опасявайки се от образуването на евентуален балон.

Пазарният оптимизъм бе повлиян и от предупрежденията на изпълнителните директори на "Морган Стенли" (Morgan Stanley) и "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), че борсовите пазари може да се насочат към спад.

Акциите на "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) поевтиняха с 4,5 на сто, след като не намериха ясна посока по време на търговията.

Датският производител на лекарства отчете нетна печалба от 20 милиарда датски крони (3,1 милиарда долара) за третото тримесечие, в съответствие с очакваните от анализатори 20,12 милиарда датски крони.

Книжата на германския автомобилостроител Бе Ем Ве (BMW) поскъпнаха с 6,9 на сто, като печалбата преди лихви на германския производител на автомобили достигна 2,3 милиарда евро през третото тримесечие, в съответствие с очакванията на анализаторите.

Стойността на акциите на "Йорстед" (Orsted) приключиха търговията без промяна, след като датската компания за възобновяема енергия отчете нетна загуба от 1,7 млрд. датски крони през третото тримесечие. Въпреки това загубите са под очакваните от анализатори 1,95 млрд. долара

Също днес "Риксбанк" (Riksbank – централната банка на Швеция) запази днес основния си лихвен процент на 1,75 на сто и потвърди, че е малко вероятно да има по-нататъшни промени скоро.