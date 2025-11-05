Индексите на Уолстрийт се повишават в началото на търговията след оповестяването на данните за заетостта в частния сектор в САЩ

Основните индекси на Уолстрийт започнаха днешната търговия с повишения след оповестяването на данните за заетостта в частния сектор. Въпреки това инвеститорите продължават да се отдръпват от акциите на компании, свързани с изкуствения интелект, на фона на опасения за прекомерно надути оценки и след по-силни от очакваното данни за частната заетост, предаде Ройтерс.

Данни в проучване на компанията за анализ на пазара на труда "ЕйДиПи Рисърч" (ADP Research) показват, че заетостта в частния сектор в САЩ се е увеличила повече от очакваното през октомври. Според проучването са създадени 42 хиляди нови работни места спрямо предходния месец.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши със 130,24 пункта или 0,28 на сто, до 47 215,48 пункта към 16:50 часа бълг. време.

Широкообхватният S&P 500 нарасна с 13,29 пункта или 0,2 на сто до 6784,84 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite отчете ръст от 71,035 пункта или 0,3 на сто до 23 419,672 пункта.

Акциите на производителя на чипове "Адвансд Майкро Дивайсис" (Advanced Micro Devices - AMD) поевтиняха с 1,9 на сто в предборсовата търговия, след като поскъпнаха двойно досега през годината. Книжата на "Сюпър майкро компютър" (Super Micro Computer) поевтиняха със 7,4 на сто, след като отчете по-слаби от очакваното приходи и печалба през третото тримесечие.

С продължаването на частичното спиране на работата на правителството на САЩ, което вече е най-дългото в историята, частните икономически данни придобиват все по-голямо значение за оценка на състоянието на икономиката.

Тази "информационна мъгла" доведе до разногласия между членовете на Управлението за федерален резерв (УФР) относно бъдещия курс на паричната политика и различни мнения как най-добре да се запълни липсата на официални данни.

Също така предстои и заседание на Върховния съд, който ще разгледа законността на митата, наложени от президента Доналд Тръмп.

Междувременно Китай обяви, че ще спре ответните си мита върху вноса от САЩ след срещата между президентите на двете държави миналата седмица, но ще запази ставките от 10 на сто върху част от стоките, а вносът на американска соя ще бъде облаган с тарифи от 13 на сто.