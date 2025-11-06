Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост ще гласуват на заседание съветниците в Черноочене

Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2025 година е една от точките в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Това пише в публикуваната на интернет страницата на общинска администрация покана за заседанието.

Общо девет са точките в дневния ред, като последната от тях е „Допълнителни въпроси“. Голяма част от тях са свързани с общински имоти. Съветниците ще гласуват маломерни имоти от общинския поземлен фонд. Ще се произнесат и за отдаването под наем, както и за определянето на пазарна месечна наемна цена на общински недвижим имот в село Габрово.

Промяна на характера на собствеността на имот в землището на село Драганово от публична в частна общинска собственост е друга точка в дневния ред.

Съветниците ще разгледат постъпило заявление с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Специализирана устройствена електрическа план схема за обект в землището на село Черноочене.

Точка в дневния ред е и отпускането на еднократна парична помощ на жител на общината.