Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост ще гласуват на заседание съветниците в Черноочене
Общинска администрация Черноочене Снимка: кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Черноочене,  
06.11.2025 08:10
Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2025 година е една от точките в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Това пише в публикуваната на интернет страницата на общинска администрация покана за заседанието.

Общо девет са точките в дневния ред, като последната от тях е „Допълнителни въпроси“. Голяма част от тях са свързани с общински имоти. Съветниците ще гласуват маломерни имоти от общинския поземлен фонд. Ще се произнесат и за отдаването под наем, както и за определянето на пазарна месечна наемна цена на общински недвижим имот в село Габрово.

Промяна на характера на собствеността на имот в землището на село Драганово от публична в частна общинска собственост е друга точка в дневния ред. 

Съветниците ще разгледат постъпило заявление с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Специализирана устройствена електрическа план схема за обект в землището на село Черноочене.

Точка в дневния ред е и отпускането на еднократна парична помощ на жител на общината.

