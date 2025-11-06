20 екипажа от три държави са заявили участие в рали Пампорово

20 екипажа от България, Румъния и Гърция ще участват в четвъртото издание на рали "Пампорово", което ще се проведе на 8 и 9 ноември по живописните и технични отсечки на Родопите.

Сред тях изпъкват имената на водещи български пилоти като Антон Титов и Александър Спиров, които ще застанат на старта със своя Hyundai i20N Rally2. Победителите от рали "Дряново" пристигат в Пампорово с увереност и амбиция да затворят сезона с още един успех. Срещу тях ще се изправят Никола Мишев и Ангел Башкехайов със Skoda Fabia Rally2 evo - екип, който неведнъж е доказвал постоянството и скоростта си през сезона, съобщават от Автомобилната федерация на България.

Списъкът включва и имената на Александър Томов и Недялко Сивов с Renault Clio Rally3, както и на Кирил Тодоров и Георги Аврамов с Opel Corsa Rally4. Конкуренцията в клас RC5 също ще бъде сериозна, след като са заявени екипажи като Петър и Любка Йорданови, Динко Иванов и Явор Брънков, както и румънският дамски екипаж Кристияна Опреа и Алексия Партени с Renault Clio Rally5, които ще направят своето първо участие в Пампорово и ще добавят международен акцент в надпреварата.

Сред участниците се откроява и гръцкото дуо Василис Фигкиорис и Кристос Китсос, които ще стартират с Opel Ascona B в клас HC2 - гаранция, че атмосферата в Родопите ще бъде не само състезателна, но и пропита с духа на класическите автомобили. Своето място на старта заемат и добре познати имена като Добрин Борисов и Пламен Иванов с Renault Clio Maxi, както и Георги Чакъров и Инна Стоянова с атрактивното BMW E30.

Радващо е и присъствието на български дамски екип - Диана Стоянова и Иванела Иванова с Honda Civic Type R, които ще защитават цветовете на СКА „Диамо“. В същия клас ще се състезават още Александър Димитров и Борис Иванов, както и Живко Желязков и Явор Любенов, за които Пампорово ще бъде възможност да покажат потенциала си.

Сред отсъстващите са шампионите Мартин Сурилов и Ханко Юриев, които няма да вземат участие в състезанието след инцидента, който претърпяха миналата седмица в румънското рали „Арджешулуй“.

С девет скоростни етапа с обща дължина от близо 89 километра, Рали „Пампорово“ 2025 обещава истински спектакъл и заслужен финал на националния сезон. Надпреварата ще започне в събота, 8 ноември, с церемониален старт пред хотел „Перелик“, а кулминацията ще бъде градският етап в Смолян в неделя следобед, където ще се проведе и церемонията по награждаването.