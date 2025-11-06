Учени ще изследват моделите и стереотипите в езиковото, историческото и културното развитие на Балканите във Великотърновския университет

Десетата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ ще бъде открита днес във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, съобщиха от висшето училище.

Форумът е на тема „От миналото към бъдещето – модели и стереотипи в езиковото, историческото и културното развитие на Балканите“ и ще продължи до 8 ноември. По традиция конференцията се организира от Историческия и Филологическия факултет на Великотърновския университет, като тази година е с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.

Началото на традиционната научна среща на изследователите в областта на езиците, историята и културата на балканските народи е през есента на 2007 г. Организирана на всеки 2 години, конференцията разширява международната мрежа от университети и културни институции партньори. Форумът е с интердисциплинарен характер и е част от многогодишната и широкоспектърна дейност на преподавателския екип на Историческия и Филологическия факултет.

Тази година желание да се включат в работата на конференцията са заявили 95 изследователи от 7 университета и 7 института на Българската академия на науките, както и учени от Албания, Гърция, Германия, Косово, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна, посочиха организаторите.

Акцентите в конференцията са езикът, битът, ритуалната обредност, традициите и архитектурата, които открояват самобитността на балканските народи сред другите европейски народи.