Автобус, превозващ фенове на Барселона, се запали преди двубоя с Брюж от Шампионската лига

Автобус, превозващ фенове на испанския футболен клуб Барселона до стадиона на белгийския Брюж за двубоя от Шампионската лига снощи, се запали и феновете бяха евакуирани, съобщава вестник Diario Sport.

Видео, публикувано от Diario Sport в социалната мрежа X, показва гъст дим и открити пламъци в задната част на автобуса. Екипи на пожарната и спешна помощ помогнаха на хората да се евакуират от превозното средство. Няма данни за пострадали.

Барселона завърши наравно 3:3 като гост срещу Брюж. "Каталунците" прекъснаха серия от четири последователни успеха при гостувания в Шампионската лига.