КНА: Кипър потвърди ангажимента си към регионалното енергийно сътрудничество и сигурност на срещата на върха P-TEC в Атина

Кипър потвърди силния си ангажимент към регионалното сътрудничество, енергийната сигурност и зеления преход по време на Шестата среща на върха “Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество“ (P-TEC) и министерската среща 3+1, проведени на 6 и 7 ноември в Атина, предаде за БТА кипърската агенция КНА, позовавайки се на прессъобщение на Министерството на енергетиката, търговията и промишлеността.

Енергийният министър Йоргос Папанастасиу представляваше Кипър на двудневната среща на върха, организирана от Атлантическия съвет. В кулоарите той проведе двустранни срещи с колегите си от Израел, Естония и Литва, както и с висши ръководители на големи енергийни компании.

По време на срещата на върха “Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество“ Папанастасиу участва в министерската среща 3+1 между министрите на енергетиката на Кипър, Гърция, Израел и Съединените щати, която се фокусира върху укрепването на регионалното сътрудничество в областта на енергетиката и повишаването на енергийната сигурност в Източното Средиземноморие.

В съвместната си декларация, публикувана след срещата, четиримата министри, заедно със съпредседателите на Националния съвет за енергиен суверенитет на САЩ, потвърдиха отново общия си ангажимент за насърчаване на енергийното сътрудничество и сигурност в Източното Средиземноморие. Те също така изразиха подкрепа за Източносредиземноморския енергиен център, определяйки го като ключов стълб за стратегическата стабилност и устойчивост на региона.

Министрите допълнително одобриха по-широки проекти за регионална свързаност, както съществуващи, така и планирани, в рамките на коридора Индия – Близък изток – Европа (IMEC), като посочиха значението на развитието и сътрудничеството в енергетиката за защита на критичната инфраструктура.

Четирите страни също така обещаха да продължат да използват рамката 3+1 за насърчаване на диверсификацията на енергийните източници и подобряване на свързаността между партньори със сходни интереси. Министрите потвърдиха отново ангажимента си за укрепване на сътрудничеството между Европа и Израел в областта на енергийната инфраструктура.

Беше договорено следващата среща на Енергийния диалог 3+1 да се проведе във Вашингтон през второто тримесечие на 2026 г., за да се разшири допълнително регионалното сътрудничество в енергийния сектор.

