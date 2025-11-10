Връща ли се интересът на САЩ към Източносредиземноморския газопровод?

Проектът за Източносредиземноморския газопровод (EastMed), който трябва да свърже природния газ от офшорните зони на Кипър, Израел и евентуално Египет през Гърция с Италия и пазарите на цяла Европа, отново се връща на сцената след срещата на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество в Атина през миналата седмица, твърди в репортаж гръцката телевизия Скай.

След среща с колегите си от Кипър и от Гърция израелският министър на енергетиката и инфраструктурата Ели Коен е заявил, че е отбелязан „много значителен напредък“ и че американците „вече са готови да поемат важна роля“.

„Целта е да се създаде коридор, който ще представлява алтернатива на руското енергийно трасе, и ще заобикаля (йеменските бунтовници) хуси“, е казал Коен.

В началото на 2021 г. Кипър, Гърция и Израел подписаха междуправителствено споразумение за изграждането на Източносредиземноморския газопровод, който трябва да доставя в Европа от 9 до 12 млрд. куб. м. природен газ годишно. От своя страна Европейската комисия през ноември същата година включи EastMed в петия си списък на проектите от общ интерес.

Перспективите на проекта обаче понесоха сериозен удар, когато през януари 2022 г. САЩ, дотогава сред най-големите привърженици на планирания газопровод като възможен начин за освобождаване на Европа от зависимостта от руските газови доставки, уведомиха заинтересованите страни, че оттеглят подкрепата си за проекта.

Отслабването на политическата подкрепа за проекта в съчетание с техническите предизвикателства и съмненията в чисто финансовата му рентабилност, фактически замразиха действията по него през последните три години.

В коментар пред Скай външнополитическият анализатор Константинос Филис казва, че при предишното американско правителство на Джо Байдън форматът на сътрудничество „3+1“ (Гърция, Кипър и Израел плюс САЩ) фактически не е функционирал, но догмата на настоящия президент Доналд Тръмп “drill baby, drill”, т.е. колкото повече сондажи, толкова по-добре, може да съживи проекта. Тази политическа промяна, ако бъде потвърдена, отваря отново пътя за участието на американски компании в EastMed и осигурява подкрепата на САЩ като противотежест на руското влияние.

„Още не знаем дали това, което се случва, ще доведе до съживяването на проекти като EastMed. Газопроводът ще бъде изправен пред същите, а може би и по-големи проблеми от кабела за електрическата връзка (на Гърция) с Кипър, както технически, така и политически“, казва Филис, но добавя: „Ако EastMed влезе под крилото на американците, това би променило нещата“.

Според анализатора завръщането на EastMed не е просто един енергиен проект, а отражение на „една нова геополитическа епоха в Източното Средиземноморие, в която Гърция, Кипър и Израел обединяват силите си със САЩ, за да оформят енергийната карта на следващите десетилетия“.

„Може (форматът) 3+1 да е парче от пъзела, което още не знаем къде точно ще бъде поставено. Възможно е обаче да определи цялостната картина на региона“, заключава Филис.

Не всички наблюдатели са съгласни, че последните развития говорят за съживяването на EastMed. Гръцкият портал „Енерджи прес“ анализира изказванията на израелския енергиен министър Ели Коен както пред „Джерузалем пост“, така и пред гръцкия вестник „Катимерини“, и уточнява, че в действителност Коен говори по-скоро за изграждането с частни капитали на един по-ограничен като мащаб газопровод от Израел до Кипър.

Кипърският министър на енергетиката Георгиос Папанастасиу също не каза нищо за възможността за възобновяване на работата по Източносредиземноморския газопровод в интервю за КНА след срещата в Атина. Той отбеляза, че министрите от формата 3+1, както и изобщо от Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество, са обсъдили мястото на Източното Средиземноморие в енергийната сигурност, но конкретните проекти, които спомена, бяха създаването на коридор за газови доставки към Северна Европа през гръцкото пристанище Александруполис, споменатия и от израелския министър Ели Коен газопровод от Израел към Кипър и евентуалния износ на втечнен природен газ от находища край Кипър чрез египетското пристанище Дамиета.