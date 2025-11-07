Гърция подписа първото дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ със САЩ

site.btaГърция подписа първото дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ със САЩ
Гърция подписа сделка за внос на 0,7 милиарда кубични метра втечнен природен газ на година, която ще влезе в сила от 2030 г. и е първото дългосрочно споразумение за доставка на втечнен природен газ (LNG) със САЩ, целящо да замени вноса на руски газ в Европа.
Двадесетгодишното споразумение идва след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Европейския съюз подписаха търговско споразумение през юли, като Европа се ангажира годишно да купува 250 милиарда долара американска енергия - петрол, втечнен природен газ и ядрени технологии - през следващите три години в стремеж да премахне постепенно руския газ от 2027 г.
Доставките ще бъдат по споразумение между най-големия гръцкият газов доставчик "ДЕПА Къмършъл" (DEPA Commercial), енергийната компания "Актор" (Aktor) и базираната в САЩ "Венчър Глобал Ел Ен Джи" (Venture Global LNG) . "Венчър Глобал" изгражда съоръжение за износ в Луизиана, каза пред Ройтерс старши вицепрезидентът на компанията Шайлин Хайнс.
Американски представители приветстваха сделката днес на енергийна конференция в Атина, на която Вашингтон заяви, че иска да замени през следващите години всяка молекула руски газ, влизаща в Западна Европа.
„Гърция беше в края на тръбопровод на доминирана от Русия система за енергийни доставки. Днес Гърция се превръща в отправна точка, входна точка за Европа за американската търговия с енергия“, каза министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт на пресконференция в Атина.
Гърция увеличи вноса на втечнен природен газ от САЩ от 2020 г., разшири газовата си инфраструктура и подкрепи схема за транспортиране на вносен газ от своите LNG терминали по все още недостатъчно използван тръбопровод до Украйна през България и Румъния, стремейки се да засили ролята си на транзитен маршрут към Европа, припомня Ройтерс.
Райт обеща да осигури доставки за Украйна тази година.
/МД/
