Ландо Норис беше най-бърз в тренировката преди Гран при на Бразилия във Формула 1

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Ettore Chiereguini
Сао Пауло,  
07.11.2025 18:26
 (БТА)

8Ландо Норис беше най-бърз в единствената тренировка преди Гран при на Сао Пауло в Бразилия, след като изпревари конкурента си за титлата и свой съотборник в отбора на "МакЛарън" Оскар Пиастри в самия край. Норис постигна време 1:09.975 минута, оставяйки Пиастри втори с изоставане от 0.023 секунди.

Британецът Норис води пред австралиеца Пиастри с 1 точка във временното класиране при пилотите, а до края на сезона във Формула 1 остават само четири състезания. 

Защитаващият титлата си Макс Ферстапен също все още в битката за титлата, намирайки се на трето място в подреждането. Нидерландецът даде едва 17-о време в тренировката, след като беше с 1.393 секунди по-бавен от Ландо Норис. Съотборникът му от Ред Бул Юки Цунода се завъртя по време на сесията и остана последен, 20-и.

Пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер също завърщиха близо до дъното в подреждането, като британецът също се завъртя в края и се нареси предпоследен, 19-и, а Льоклер зарърши на 18-а позиция.

Нико Хюлкенберг от Кик Заубер, който спечели първия си подиум на "Силвърстоун" тази година, изненадващо се класира трети в квалификацията, на 0.619 секунди от времето на лидера, а съотборникът му Габриел Бортолето беше пети.

Квалификацията за спринта предстои по-късно тази вечер на пистата "Интерлагос". Основният старт за Гран при на Бразилия ще се проведе в неделя.

