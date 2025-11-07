Подробно търсене

Дания планира да забрани достъпа до социални мрежи на децата под 15 години

Анелия Пенкова
Дания планира да забрани достъпа до социални мрежи на децата под 15 години
Дания планира да забрани достъпа до социални мрежи на децата под 15 години
(AP Photo/Rick Rycroft, File)
Копенхаген,  
07.11.2025 18:41
 (БТА)

Датското правителство обяви днес планове да забрани достъпа до социални мрежи на всички деца под 15 години, предаде Асошиейтед прес.

Ако мярката бъде одобрена, възрастовото ограничение ще стане част от действащото законодателство, но въпреки това някои родители ще могат, след специална преценка, да разрешават на децата си да използват социални мрежи, ако са навършили 13 години.

Инициативата за новата мярка е на датското министерство на дигитализацията.

Решението би било една от най-радикалните стъпки, предприемани досега от европейско правителство за справяне с проблемите, свързани с използването на социални медии от тийнейджъри и по-малки деца.

Подобен ход бе предприет в Австралия, където парламентът прие първата в света забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 години.

"Дания предприема сега новаторска стъпка към поставянето на възрастово ограничение за социални мрежи. Това е с цел да бъдат предпазени децата и младите хора от опасностите в дигиталния свят", поясни датското министерство на дигитализацията.

Министерството подчерта, че както десни, така и леви партии са се обединили около идеята, че трябва "ясно да се разбере, че децата не бива да бъдат оставяни сами в дигиталния свят, където опасното съдържание и търговските интереси са прекалено голяма част от ежедневния живот и детството".

"Децата и младите хора имат проблеми със съня, неспокойни са и им липсва концентрация, те изпитват все по-голямо натоварване от дигитални взаимоотношения, в които възрастните не винаги присъстват", каза още датското ведомство.

/БЗ/

Към 18:55 на 07.11.2025 Новините от днес

