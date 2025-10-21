Мелони и Макрон, Италия и Франция - прилики и разлики

Има ли италианизация на Франция? Тоест превръща ли се Франция в нова Италия, с чести смени на правителства, държавен дълг и висок бюджетен дефицит, с народно недоволство срещу оздравителните мерки, прилагани от властите и гняв срещу държавните ръководители, изглеждащи сякаш дистанцирани от обществените проблеми? Заема ли Италия водещото място на Франция в ЕС и в други международни организации и формати? Тоест по-влиятелен ли е Рим от Париж на международната сцена в настоящата конюнктура? Избледнява ли ролята на френския президент Еманюел Макрон и засилва ли се ролята на италианския премиер Джорджа Мелони на европейската и глобалната сцена? Тези въпроси си задават италиански и френски медии след срещата на върха за Газа, състояла се на 13 октомври в египетския курорт Шарм ел Шейх. На този форум, на който вниманието трябваше да се фокусира върху палестинския анклав и върху стремежа за намиране на трайно решение на израелско-палестинския конфликт, шоуто беше сякаш откраднато от италианския премиер, коментират италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обсипа с комплименти италианската премиерка, хвалейки нейното изключително лидерство, невероятната работа, която върши и най-вече красотата й. Турският президент Реджеп Тайип Едроган, който на международни прояви обичайно не се впуска в лирически отклонения за колегите си, също коментира, че Мелони изглежда страхотно, въпреки че я посъветва бащински да спре цигарите, след като стана ясно, че италианският премиер след години на тютюнево въздържание е пропушила отново, за да изпусне парата. Привърженици на Мелони съзряха в тези сцени нарастване на нейното влияние на международната сцена, посочват италианските медии.

Пак на същата среща на върха отново Тръмп констатира с изненада, че неговият добър приятел Макрон предпочита да се снижава и да не се набива на око точно в този момент. Коментарът дойде, след като Макрон предпочете да не застава зад Тръмп заедно с други лидери, като например Мелони, когато Тръмп обявяваше какъв голям напредък е постигнат по пътя на решаването на конфликта в Газа, припомня „Бе Еф Ем Те Ве“. Това беше възприето от някои като нетипично за Макрон поведение, който обичайно държи да е в центъра на вниманието по време на международни форуми и срещи, още повече че в конкретния случай ставаше дума за среща, посветена на палестинската кауза, която Макрон взима присърце. От антуража на френския лидер поясниха тогава, че той е предпочел това позициониране, защото французите не очаквали от своя президент да стои зад гърба на друг лидер, пък било то и лидера на най-голямата сила в света. Критици на Макрон обаче съзряха в ситуацията индикация, че той вече не се ползва с такова голямо влияние на международната сцена.

Коренно различна беше ситуацията близо два месеца по-рано – във Вашингтон, на 18 август, където голяма група европейски лидери придружиха украинския президент Володимир Зеленски на неговата среща на върха с Тръмп, последвала тази на американския президент с руския му колега Владимир Путин на 15 август в Анкоридж, в Аляска. На форума на 18 август Макрон привлече вниманието с твърдата си позиция по отношение на Путин, когото той нарече „хищник“ и „людоед на прага на Европа“, който не иска мир, а капитулация на Украйна, припомнят френските медии, сред които Франс прес, „Монд“ и Ел Се И, както и чужди медии, сред които „Ню Йорк таймс“. За разлика от Макрон тогава на тази среща на върха Мелони привлече вниманието с едно откровение, което тя изтърва, докато мислеше, че микрофоните са изключени – това, че тя не искала никога да говори с италианските медии, припомнят „Стампа“, „Фато куотидиано“ и АНСА. Мелони също така привлече и вниманието с мимиките, които правеше и погледите, които хвърляше по време на срещата, докато говореха други лидери. По последния показател впрочем Мелони успява винаги да привлече журналистическото внимание по време на международни форуми, като например срещите на Г-7 и на НАТО през юни, или срещите на НАТО и на Г-7 миналата година. В интернет често се срещат видеа компилации с мимиките, които италианската лидерка прави и погледите, които тя хвърля по време на форуми на високо равнище.

В интервала от два месеца между срещите на върха във Вашингтон и в Шарм ел Шейх Макрон продължи с твърдата риторика срещу Русия по украинското досие. Той продължи и да популяризира идеята за разгъване на френски ядрен чадър над европейските съюзници на Париж пред нарастващата руска заплаха. Макрон не промени мнението си относно изпращане на европейски миротворци в Украйна като гаранти на сигурността там, когато в сила влезе споразумение за мир. Той беше и на първа линия в подкрепата за новите отбранителни проекти в Европа, като например издигане на стена срещу дронове на източния фланг на ЕС и на НАТО. По палестинското досие Макрон също се показа твърд и на 22 септември на съпредседателствана от Франция и Саудитска Арабия конференция в централата на ООН в Ню Йорк той изпълни обещанието си да признае Държавата Палестина, заразявайки с примера си още редица страни, като Канада или Австралия, и навличайки си гнева на Израел.

В сравнение с него по украинското досие Мелони остана твърда в подкрепата за Украйна, но продължи да отхвърля идеята за изпращане на европейски военни в тази страна. А при представянето на европейските планове за стена срещу дронове на източния фланг, тя настоя за адекватна защита и на южния фланг. Мелони позиционира Италия на първа линия в усилията за възстановяването на Украйна, но твърдо отстояваше идеята за механизъм за гаранции за сигурност за тази страна по модела на Член 5 от Договора за НАТО – нещо, с което се съгласи между впрочем и Тръмп. По палестинското досие Мелони заяви, че сега е преждевременно да се признава Държавата Палестина, но смекчи с една степен категоричността си като постави две условия, при които Италия би могла да го направи в по-далечно бъдеще – а именно освобождаването на заложниците, държани от „Хамас“ в Газа и изключване на „Хамас“ от управлението на палестинските територии. Мелони акцентира, че Италия се позиционира на първа линия в усилията за възстановяване на Газа, че Италия е установила стабилни и сигурни канали за доставка на хуманитарна помощ за палестинския анклав за разлика от несигурните, неразумни и рисковани усилия в тази насока на международната флотилия за ивицата Газа, в която участваше и шведската активистка Грета Тунберг. Мелони и нейни министри заявиха и готовността на Италия да участва в евентуални сили за стабилизиране на Газа, сформирани с мандат на ООН.

В момент, в който в редица европейски страни нарастват критиките заради това, че Европа сякаш мисли повече за превъоръжаване и за увеличаване на бюджета за отбрана, вместо да увеличава средствата за социални разходи, за здравеопазване, за повече медикаменти, за образование, за подкрепа за младите, за пенсионерите, за други обществено уязвими категории, по-категоричните позиции на Макрон на някои заприличаха на войнствена риторика, тласкаща към нова глобална война, докато тези на Мелони изглеждаха прагматични, балансирани и реалистични, коментират италиански медии, както и френските медии Франс прес и „Експрес“.

Пред двата месеца между двете срещи на върха – за Украйна във Вашингтон на 18 август и за Газа на 13 октомври в Шарм ел Шейх - Мелони би Макрон по брой на речи, които произнесе и които попаднаха във фокуса на чуждите медии.

В края на август Мелони за първи път, откакто стана премиер, говори на „Срещата в Римини за приятелство между народите“ – форум, организиран от 1980 г. в италианския курортен град от католическото движение „Общение и освобождение“. В речта си тогава Мелони изтъкна, че сега на Италия вече не се гледа като на болника на Европа, че тя си е върнала мястото, полагаемо й се в света, че е възприемана като горда и лоялна страна, пораждаща доверие, че инвеститорите гледат на нея като на сигурна държава, а чуждите медии я цитират като „позитивна аномалия“. В същата реч Мелони разкритикува ЕС, че изглежда все по-осъден на геополитическа ирелевантност, неспособен да отговори ефикасно на всестранната конкуренция, идващи от Китай и от САЩ. Тя изтъкна, че в тази насока трябва преосмисляне на ЕС, че трябва ЕС да изгради собствен модел за сигурност, интегриран в системата на ценностите и на отбраната на Запада. Мелони говори и за една Европа на прагматизма и реализма, в която трябва да се загърби остарялата дискусия за повече или по-малко Европа. „Защото истинското предизвикателство е да има една Европа, която прави по-малко, но го прави по-добре, която не задушава националните държави, а уважава техните роли и специфики, която не заличава идентичностите, а ги издига в един добродетелен и по-голям синтез. Обединени в многообразието е - това е в края на краищата, мотото на ЕС и мисля, че това е мото, от което всички ние трябва да се вдъхновяваме“, заяви тогава Мелони. В по-общ план тя говори и за появата в света на индивиди без идентичност, без памет, без национална, религиозна или семейна принадлежност, индивиди, чиито желания се променят постоянно и които следователно не обичат повече нищо, индивиди, в чийто живот няма повече нищо, заради което си струва да се ангажират, да съзидават или да се борят, припомниха италиански медии, сред които АНСА и „РАИ Нюз“.

В средата на септември Мелони се включи чрез видеоконферентна връзка във форума „Еуропа Вива“, обединил представители от европарламентарната група „Патриоти за Европа“ в Мадрид. На перфектен испански италианската премиерка изтъкна нуждата от обединение на десните за създаването на една Европа, която е единна и способна да поема отговорности, предаде АНСА. Броени дни след това на форум, организиран във Франция от консервативната партия „Идентичност и свобода“ на Марион Марешал Льо Пен, племенница на френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен, Мелони този път на перфектен френски заговори отново за нуждата от промяна в Европа и каза, че би желала да има консервативни правителства в още страни в ЕС, включително и във Франция. Тя подчерта, че е настъпил моментът за консервативните десни в Европа да покажат, че могат да поемат управленческа отговорност и изтъкна необходимостта ЕС да се промени и да стане по-малко бюрократичен и повече суверен, припомнят Бе Еф Ем Те Ве и „Фигаро“.

На 24 септември в поредната си реч на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Мелони се обяви за цялостна реформа на международната организация, която да се превърне от „стъклен дворец“ в „стъклен дом“, в който всички по света да се чувстват представени и в който ще се намират ефикасни решения на глобалните кризи, припомнят АНСА, „Скай Ти Джи 24“, „Ти Джи Ком 24“ и „РАИ Нюз“.

На 4 октомври в реч по повод патронния празник на Италия – Деня на Свети Франциск от Асизи, Мелони изтъкна примера на италианския светец, който трябва да следват лидерите по света. Тя припомни, че Свети Франциск е бил човек на действието, не е обичал да прави компромиси с принципите си, не е обичал половинчатите истини или подмолностите, бил е взискателен, бил е човек на мира, на диалога, на обмена на различни гледни точки, бил е мост между цивилизациите.

През този период в редица интервюта, постове в социалните мрежи или изказвания по различни поводи Мелони осъди нееднократно убийството на американския ултраконсервативен и протръмпистки инфлуенсър и подкастър Чарли Кърк, дефинирайки го като смел младеж, който е платил с живота си цената на свободата.

През същия този период Макрон беше далеч по-оскъден на речи, намерили международен отзвук. Той произнесе само две големи речи – тази от 22 септември, с която призна Държавата Палестина и тази от 23 септември пред Общото събрание на ООН, в която призова за преоткриването на живителната сила на ефикасния мултилатерализъм, чиито основи са били поставени преди осем десетилетия чрез създаването на ООН. В същата тази реч Макрон се обяви срещу онези, които се опитват да разделят днес света на блокове, които после да настървяват едни срещу други, припомнят световните агенции и френските медии, сред които Ройтерс, Франс прес и „Ви пюблик“.

Всички тези международни изяви на Мелони и на Макрон протекоха в контекста на една на пръв поглед различна ситуация във Франция и Италия. След месеци на относителна стабилност, френският премиер, центристът Франсоа Байру представи бюджет за оздравяване на френските финанси, предвиждащ икономии в размер на 44 милиарда евро. Вместо да се опита да постигне компромис по този проектобюджет, Байру предпочете конфронтационния тон, навличайки си гнева на обществото и на левите и десните. Накрая той предприе самоубийствен ход – проектът му за бюджет да премине през теста на вота на недоверие в парламента. Това самосиндикално действие на Байру, за което хора от антуража на Макрон казват, че не е било съгласувано с президента, доведе до падане на поредното френско правителство. Последва светкавично назначаване на нов премиер – предания макронист Себастиен Льокорню, досегашен министър на въоръжените сили на Франция. Веднага той постави два рекорда, които бяха широко отразени от световните агенции – в продължение на 26 дни Франция остана без нов кабинет, докато Льокорню подбираше министрите си. Това се случва за първи път в историята на Петата република. После след като представи кабинета си, съставът му породи толкова остри критики от ляво и от дясно, но също и сред самата управляваща коалиция, че Льокорню подаде оставка след едва 14 часа на власт, което беше рекорд за най-кратковременен премиер на Франция. След четири дни на неяснота, Макрон не се подаде на призивите да подаде оставка на свой ред или да разпусне парламента, а изненадващо преназначи Льокорню за премиер. Льокорню състави нов кабинет, но изгуби по този трънлив път част от досегашните управляващи – консервативните десни от „Републиканците“. Така Франция подобри още два рекорда. Първият от тях датираше от времето на президента Франсоа Митеран, при когото имаше седем премиери и седем правителства за общо два президентски мандата. При Макрон вече има седем премиери и осем правителства. Но до края на втория президентски мандат на Макрон остава все още още година и половина, припомня „Фигаро“. Вторият подобрен рекорд беше този, че само за три години, от 2022 г. насам във Франция се смениха общо 130 министри, което е невиждано за Петата република и е категорична индикация за политическа нестабилност, обобщават „Експрес“ и „Фигаро“.

На фона на тази честа смяна на премиери и правителства във Франция, Италия изглежда от три години стабилна страна, коментират Франс прес и АНСА. А Мелони изглежда, че ще оцелее до края на мандата си, изтичащ след две години. В неделя самата тя се похвали с предстоящо подобряване на своеобразен рекорд по правителствено дълголетие. На 22 октомври, тоест утре, се навършват три години, откакто правителството на първата жена премиер на Италия положи официално клетва. Това означава, че Мелони ще бъде към 22 октомври 2025 г. на власт общо 1093 дни. Така нейният кабинет се превръща в третия най-дълголетен в историята на Италианската република. Той де факто ще се изравни по дълголетие с правителството на Бетино Кракси, управлявало от 4 август 1983 г. до 1 август 1986 година. На първо и на второ място в тази своеобразна класация са две от общо четирите правителства на десноцентриста, бизнесмен и магнат Силвио Берлускони, а именно „Берлускони 2“, управлявало общо 1412 дни от 11 юни 2001 г. до 23 април 2005 г. и „Берлускони 4“, управлявало общо 1287 дни, от 8 май 2008 г. до 16 ноември 2011 г., припомня АНСА. През 80-те години история на Италианската република най-дълголетни следователно се оказват десноцентристките кабинети.

В допълнение на това дълголетие, правителството на Мелони е в почти идентичен състав от назначаването си досега. Сменен беше след поредица от скандали само министърът на културата. А Роберто Фито, министърът по кохезията и управлението на средствата по плана за устойчивост и развитие, беше избран за еврокомисар миналата година и единствено това повишение за него доведе до втора смяна в кабинета на Мелони, обединяващ три спектъра на десницата - десноцентризма, консервативната десница и крайнодясното.

По-задълбочен поглед върху политическото положение във Франция и Италия обаче показва, че двете страни имат много общо в настоящия момент.

В Италия от известно време се води предизборна кампания за общо седем областни вота, смятани за тест за управляващите и опозицията. Четири от тези вота вече отминаха, тези в Тоскана, Марке, Калабрия и Вале Д’Аоста. В три от тези области областните управители се избират с пряк вот и съответно в Тоскана спечели кандидатът на левоцентристите, а в Калабрия и Марке – кандидатите на десноцентристите. Във Вале Д’Аоста победиха партиите, настояващи за по-широка автономия на територията. Предстоят избори в края на ноември в ключовите области Венето, Кампания и Пулия. Предизборната кампания е особено напрегната и всяка една тема, било то вътрешнополитическа или външнополитическа, е повод за ескалация на риториката между управляващата десница и опозиционната левица. Сред темите се оказа например Газа и палестинската кауза в по-общ план. На три пъти различни ключови синдикални федерации организираха общонационални стачки в Италия в подкрепа на палестинците от Газа. По време на тези стачки, проведени съответно на 19 и 22 септември и на 3 октомври, имаше пропалестински демонстрации, шествия и блокади на инфраструктурни обекти, като околовръстни пътища, гари и пристанища. На места се стигна и до израждане на протестите във вандалски прояви и до ожесточени сблъсъци с полицията. На 4 октомври в Рим се проведе и голямо пропалестинско шествие. Периодично в Италия има пропалестински демонстрации на различни места. Левицата настоява Италия да разкритикува остро Израел заради действията му срещу палестинците, да признае Държавата Палестина и обвинява Мелони в съучастие с „геноцида“, извършен от Израел в Газа. Левицата настоява Италия да преустанови временно сътрудничеството в редица области с Израел и да суспендира работата по оръжейните договори, които е сключила с тази страна. Неотдавна в телевизионно предаване по „РАИ Уно“ Мелони заяви, че за нея и за нейните министри на външните работи и на отбраната Антонио Таяни и Гуидо Крозето, както и за ръководителя на италианския отбранителен консорциум „Леонардо“ Роберто Чинголани е подаден сигнал в Международния наказателен съд, че те са съучастници на Израел в „геноцида“ в Газа. Мелони по принцип изтъква, че Италия е суспендирала оръжейните доставки за Израел още след 7 октомври 2023 г. Тя казва, че Израел има право на самозащита срещу терористични атаки от страна на „Хамас“ и неговите съратници, но в речта си пред Общото събрание на ООН тази година Мелони разкритикува твърдо и действията на Израел в Газа. Италианската премиерка се обявява в дългосрочен план за решение с две държави на израелско-палестинския конфликт. Като реакция на досегашните общонационални стачки Мелони разкритикува синдикатите, че стачкуват винаги преди или след събота и неделя и подчерта, че революциите не се правят с дълги уикенди и че подобни стачки в Италия не облекчават по никакъв начин положението на палестинците. На 25 октомври Италия се готви за нов ден на общонационална стачка и протести, като този път в центъра ще бъдат и исканията на синдикатите за подобряване на условията на труд и за достойно заплащане. Синдикатите обаче уверяват, че палестинската кауза няма да бъде забравена.

В предизборната кампания за областните избори в Италия нахлуха и темите за убийството на Чарли Кърк и за бомбения атентат срещу разследващ журналист от „РАИ“ Сигфридо Ранучи, заплашван от години от италиански мафиотски структури, но и критикуван от настоящите управляващи и от албански лидери заради това, че обрисува съседката на Италия – Албания, в негативни краски и поставя по въпрос ефикасността на италиано-албанското миграционно споразумение.

В предизборната кампания в Италия попадна и темата за смъртта на трима италиански карабинери при опит да изведат принудително от фермата му задлъжняло към държавата и банките италианско семейство. В инцидента на 14 октомври в областта Венето бяха ранени и 15 италиански карабинери, полицаи и пожарникари. Италиански медии припомниха, че това е най-тежкият откъм жертви сред карабинерите инцидент след атентата в Насирия в Ирак през 2003 г., когато загинаха общо 18 членове на италианските сили за сигурност на мисия там, като от тях повечето бяха карабинери. Трагедията, разиграла се сега в Италия, напомни обаче и за няколко други инцидента по време на принудително извеждане на наематели или на обитатели на жилища, чиито наеми или ипотеки не са били изплатени. При опит за такова принудително извеждане в района на Милано например се стигна до самоубийството на 70-годишен мъж, скочил от терасата на апартамента на шестия етаж, в който живеел, без да плаща наема си от месеци.

В предизборната кампания за областните избори попадна и темата за това, че Италия е пуснала на свобода издирван от Международния наказателен съд (МНС) либийски полицейски началник, обвиняван в убийства и мъчения на задържани в либийски затвор. В самата Италия специализиран трибунал прецени, че Мелони не трябва да бъде съдена заради случая, но че трима членове на правителството й – вътрешният министър Матео Пиантедози, правосъдният министър Карло Нордио и държавният секретар за връзките с парламента и за тайните служби Алфредо Мантовано трябва да бъдат съдени. Но за целта беше нужно одобрението на парламента, който обаче не го даде. Гореспоменатите членове на кабинета казват, че са пуснали издирвания либиец поради неточности и грешки в иска на МНС за екстрадиция. Опозицията в Италия твърди, че либиецът е бил освободен, за да не разкрива тъмните страни на италианско-либийски сделки за имиграцията. МНС поиска от правителството на Мелони в срок до 31 октомври да му обясни защо либиецът е бил пуснат на свобода, предаде АНСА.

Сблъсъкът между десницата и левицата в Италия се задълбочи и, когато от Вашингтон дойде заплахата, че заради дъмпинг на по-голямата част от италианските макаронени изделия може да бъдат наложени 107-процентни мита от догодина, въпреки добрите отношенията между Тръмп и Мелони, отбелязват „Соле 24 оре“ и „Кориере дела сера“.

А заради добрите отношения, които Мелони винаги изтъква, че има с Тръмп, тя беше наречена в телевизионен ефир миналата седмица „куртизанка“ от Маурицио Ландини, лидер на основната синдикална федерация Обща италианска конфедерация на труда. Мелони дефинира обидата като сексистка, позовавайки се на първото значение на думата, а именно „леконравна жена“ или „проститутка“, но Ландини се оправда, че е искал да каже, че Мелони просто е част от „кралския двор на Тръмп“, където е едно само красиво (по думите на Тръмп), но безгласно присъствие, аплодиращо без възражения всички действия и на решения на американския лидер.

В съседката на Италия - Франция, откакто Макрон предприе рискования ход да разпусне парламента след загубата на пропрезидентския лагер на европейските избори през юни миналата година, се води непрестанна предизборна кампания в очакване на малко вероятни избори. Крайната десница и радикалната левица настояват непрекъснато за разпускане на парламента и за нови избори. Радикалната левица дори внесе в парламента искане за импийчмънт на Макрон. Но всички тези усилия не се увенчаха с успех. Допитванията показват, че популярността на Макрон е ниска, гравитираща около 20 процента и че, ако сега има избори, „Национален фронт“ би излязъл на първо място с 31-35 процента. Засега Макрон избегна кризата, преназначавайки Льокорню за премиер, но това породи недоумение у западните анализатори, коментира Франс прес. В анализи на Ройтерс и на „Политико“ пък се констатираше, че Макрон е сякаш сам в страната, изолиран дори в собствения си лагер и че отявлени макронисти, като например бившият премиер Габриел Атал, вече не разбират действията на президента. Водещи популярни членове на доскорошното френско правителство вече не са част от него, като например популярният вътрешен министър Брюно Рьотайо, лидер на консервативната десница „Републиканците“, която започва да обмисля идеята за общ десен фронт във Франция по италиански пример в момент, в който обединеният ляв фронт, помогнал на Макрон да избегне победа на крайнодесните на изборите през лятото на 2024 г., се фрагментира. Рьотайо между впрочем още през лятото заговори и за край на макронизма – мнение, намерило отзвук и в западните медии, припомня „Фигаро“.

Новото правителство на верния макронист Льокорню оцеля миналата седмица при два вота на недоверие, внесени веднага след като новият премиер представи управленческата си програма, припомнят световните агенции. Но, за „да спаси кожата си“, правителството трябваше да пожертва емблематична законодателна мярка, замислена от Макрон още през 2017 г. с идването му на власт начело на Франция – реформата на щедрата френска пенсионна система, приета през 2023 г. насред общонационални протести, спорове и възражения от страна и на десни, и на леви представители. Преди две години реформата беше прокарана без вот в парламента, чрез прилагане на член от конституцията, съгласно който законодателен акт се прокарва без гласуване от страна на депутатите, но правителството се ангажира да се подложи веднага на вот на недоверие. Тогавашния кабинет на Елизабет Борн, прокарал пенсионната реформа, която увеличава възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години, оцеля при вота на недоверие, но падна броени месеци след това. Сега новият премиер Льокорню се ангажира никога да не използва гореспоменатия член на конституцията и законите, които правителството му предлага, да бъдат прокарвани чрез дебати в парламента. Льокорню казва, че е готов на компромиси, ако те са добре аргументирани и обмислени.

Първият компромис – суспендиране за най-малко 18 месеца на прилагането на пенсионната реформа - спечели временно сърцата на социалистите, но пък социалистите се изпокараха заради това с предизборните си съюзници - зелените и радикалната левица. Суспендирането на пенсионната реформа не можа да привлече подкрепата на крайната десница, въпреки че тя е срещу тази реформа. Суспендирането на пенсионната реформа никак не се хареса на консервативната десница на Рьотайо и дори на макронисткия лагер.

Сега във френския парламент предстоят дебати по два законопроекта за бюджета за идната година, съдържащи непопулярни мерки за икономии в общ размер на 30 милиарда евро – по-малко от замислените от предшественика на Льокорню икономии в размер на 44 милиарда евро. Много от мерките още отсега не се нравят на френската общественост, разделена на няколко поколенчески лагера. На първо място е този на бумърите, който смята, че допринесъл с огромни усилия и труд за изграждането на френската държава след Втората световна война. След това е лагерът на милениалите, които смятат, че бумърите са живели разточително и са се ползвали с облагите на една щедра социална система, заради което сега страната е в дълбока финансова криза и милениалите трябва да плащат за това. На трето място е и лагерът на поколението Зет, което се чувства като в безпътица, отбелязва Ройтерс.

Народното недоволство от случващото се във Франция се изрази ясно неотдавна. На 10 и на 18 септември и на 2 октомври страната беше разтърсена от големи протести срещу планираните бюджетни икономии и съкращения, припомнят френските медии. На места имаше и сблъсъци на протестиращите със силите на реда.

Цялата тази нестабилност рефлектира върху цялостния имидж на френската политическа класа, както преди време нестабилността рефлектираше върху репутацията на политическата класа в съседна Италия. В допълнение водещи фигури от френския политически елит се оказаха с присъди. Днес бившият френски президент, десноцентристът Никола Саркози влиза в затвора „Санте“ в Париж. Това се случва за първи път с бивш държавен глава във Франция и в страна членка на ЕС, отбелязват световните агенции. Саркози беше осъден на пет години затвор по дело за незаконно финансиране от страна на Либия на предизборната му кампания през 2007 година. Той казва, че не е извършил нищо нередно и е в процес на обжалване присъдата. Срещу Саркози се водеха още две дела, завършили негативно за него.

Крайнодясната лидерка Марин Льо Пен пък има присъда заради отклоняване на средства от европарламента. Тя също обжалва съдебното решение, отредило й четири години затвор и незабавно влизане в действие на забрана от пет години за кандидатиране за избираема длъжност. Апелативното дело ще се гледа едва догодина. Засега Льо Пен няма да влезе в затвора, докато обжалва съдебното решение. Но ако присъдата й бъде потвърдена от апелативния съд, Льо Пен ще изпадне от надпреварата за президентския пост през 2027 г., припомня Франс прес.

На 13 ноември Франция ще отбележи 10 години от кървавите терористични нападения в Париж, при които ислямисти убиха 130 и раниха 400 души на различни места във френската столица. През януари Франция отбеляза 10 години и от кървавите атентати срещу редакцията на сатиричното издание „Шарли Ебдо“ и срещу еврейски супермаркет в Париж, в които загинаха 17 души. Тези нападения доведоха до повишаване до антитерористичните мерки и на мерките за сигурност като цяло в страната. Френският президент Макрон винаги изтъква това като плюс в актива си. Но в неделя посред бял ден насред Париж, в един от най-строго охраняваните музеи в света - Лувъра, беше извършен дързък обир и бяха откраднати скъпи бижута, принадлежали на монарси. Това хвърли в потрес френската общественост и илюстрира, че управляващите са се провалили в осигуряването на сигурността в страната, отбелязват световните агенции.

Критици на Макрон припомнят, че обирът е станал броени дни след като от състава на новото френско правителство беше изключен твърдолинейния по въпросите на сигурността министър на вътрешните работи Рьотайо, а на негово място за вътрешен министър беше назначен досегашният префект на Париж Лоран Нуниез. Противници на Макрон изтъкват и символиката на обира в Лувъра. Дръзките обирджии са носели жълти жилетки, като тези носени по време на протестите на движението на Жълтите жилетки през първия мандат на Макрон. Крадците са откраднали бижута от галерията в чест на бог Аполон, а от години Макрон е обрисуван от противниците си като дистанцирано от простосмъртните божество, било то Аполон, Юпитер, Марс или Вулкан. Обраната галерия е била построена по поръчка на крал Луи Четиринадесети, останал в историята като Краля слънце, а от години Макрон е обрисуван и като владетел, най-често като Наполеон или като Краля слънце, изолирал се от поданиците си, припомнят "Поан", "Фигаро", "Радио Франс" и "Лез Еко".