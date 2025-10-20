Подробно търсене

Кражбата от Лувъра е атака срещу френското културно наследство, заяви Макрон

Владимир Арангелов
Кражбата от Лувъра е атака срещу френското културно наследство, заяви Макрон
Кражбата от Лувъра е атака срещу френското културно наследство, заяви Макрон
Френският президент Еманюел Макрон. Снимка: AP/Michel Euler
Париж,  
20.10.2025 05:17
 (БТА)

Френският президент Еманюел Макрон снощи осъди дръзката кражба на бижута от Лувъра в Париж и я нарече атака срещу културната история на Франция, предаде ДПА. 

„Кражбата от Лувъра е атака срещу културно богатство, което ценим, защото е част от нашата история“, заяви Макрон. „Ще възстановим произведенията и ще изправим извършителите пред съда. Под ръководството на прокуратурата в Париж се прави всичко възможно, за да се постигне това“, добави той.

Макрон каза още, че проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност. 

„Това ще гарантира съхранението и защитата на това, което съставлява нашата памет и нашата култура“, заяви президентът. 

Телевизионният канал Бе Еф Ем Те Ве публикува откъси от аматьорско видео, в които се вижда как крадците извършват престъплението в изложбената зала, където се намират френските кралски бижута. На кадрите се вижда как един от извършителите, облечен в светлоотразителна жилетка, отваря със сила една от витрините.

Прокурорът Лоре Беко заяви пред телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве, че са откраднати осем скъпоценни бижута. Сред тях са колие и обици, принадлежали на императрица Мария-Луиза, втората съпруга на Наполеон.

Откраднати са и друго колие, чифт обици и корона от колекциите на кралица Мари-Амели и кралица Ортенс, както и две брошки и корона, принадлежали на съпругата на Наполеон Трети. 

Короната, която е изключително скъпоценен предмет, украсен със смарагди и стотици диаманти, е била изгубена от крадците по време на обира и по-късно е възстановена. Според информации в медиите короната е била повредена.

/ВА/

Свързани новини

19.10.2025 15:28

Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и имат безценно културно и историческо значение, обявиха френските власти

Бижутата, откраднати в неделя сутринта от Лувъра в Париж, са част от колекцията на Наполеон и имат „безценно културно и историческо значение“, надхвърлящо пазарната им стойност, съобщиха френските министерства на културата и вътрешните работи, както
19.10.2025 12:52

Дързък обир на бижута бе извършен в Лувъра тази сутрин

Крадци откраднаха бижута, изложени в парижкия музей Лувър в неделя сутринта, след което избягаха със скутер, съобщи AFP, позовавайки се на източник, близък до разследването. Според първоначалната информация инцидентът е станал между 9:30 и 9:40 ч.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:37 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация