Още арестувани има за обира в Лувъра, съобщават френски медии

Теодора Славянова
Снимка: AP/Christophe Ena
Париж,  
30.10.2025 09:16
 (БТА)

Още арести са извършени във Франция заради обира в Лувъра, предаде Ройтерс, като цитира информация на френски медии.

Трети заподозрян за кражбата е задържан в район в Париж късно в сряда, съобщи телевизионният канал Бе Еф Ем. Смята се, че мъжът е бил на местопрестъплението на 19 октомври, когато беше извършен обирът.

Според радиостанцията Ер Те Ел петима са арестуваните във връзка с обира, информира Ройтерс. 

Четирима крадци с качулки откраднаха бижута от галерията "Аполо" в Лувъра, където се съхраняват френските кралски скъпоценности. Това се случи посред бял ден, в рамките на време на работното време, разкривайки пропуски в сигурността на най-посещавания музей в света.

Двама мъже бяха арестувани миналия уикенд по подозрение, че са проникнали в музея през прозорец на горния етаж и са откраднали ценните предмети. Те "частично признали" участието си в кражбата, съобщи прокурорът на Париж Лор Бекюо.

Бижутата все още не са открити, припомня Ройтерс.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

27.10.2025 17:41

Обирът в Лувъра подкопава "основната мисия" на музеите, казват 57 международни куратори и директори

Обирът в Лувъра в Париж подкопава "основната мисия" на музеите, чиято цел е да споделят "общото наследство на човечеството, без да се превръщат в "сейфове", посочват 57 ръководители на големи международни музейни институции в статия, публикувана във френския всекидневник "Монд", предаде АФП.
25.10.2025 11:23

Лувърът премести част от бижутата си с полицейски ескорт във Френската централна банка

Пет дни след грандиозния обир в Лувъра, част от ценната колекция бижута на парижкия музей беше преместена във Френската централна банка по съображения за сигурност, съобщава ДПА. Бижутата бяха транспортирани под полицейски ескорт до близките трезори
23.10.2025 20:26

Експерти обясняват каква може да е съдбата на откраднатите от Лувъра бижута

Само няколко дни след обира в Лувъра, спекулациите за това къде могат да се озоват откраднатите бижута, които някога са украсявали френските кралски особи, се засилват, предаде Асошиейтед прес.
23.10.2025 09:59

Крадците са прекарали в Лувъра по-малко от четири минути - хронология на обира

Само осем минути са били необходими на крадците да откраднат кралски бижута на стойност 88 милиона евро през уикенда от най-посещавания музей в света – Лувъра, пише Асошиейтед прес, като проследява действията им по дни и минути. Френските власти
22.10.2025 20:22

Производителят на машината, използвана при обира на Лувъра, се възползва от това престъпление, за да рекламира на шега продукцията си

Производителят на камиона стълба, известен и като мобилен хаспел, използван за обира в Лувъра, се възползва от това престъпление, за да похвали качеството на продукцията си, предаде Франс прес. "Базирана във Верне близо до Дортмунд, немската
22.10.2025 19:04

Директорката на Лувъра поиска откриване на полицейски участък в световноизвестния музей

Директорката на Лувъра Лоранс де Кар призова за откриване на полицейски участък в световноизвестния музей в центъра на Париж, предаде Франс прес. Директорката говори пред комисията по културата в Сената на френския парламент три дни след зрелищния
22.10.2025 17:46

Приближен на Макрон оглави полицията в Париж

Приближен на президента на Франция Еманюел Макрон беше назначен за началник на полицията  в Париж, предаде Франс прес. Това е Патрис Фор, който наследява на поста Лоран Нуниез, който вече е министър на вътрешните работи в правителството на Себастиен
22.10.2025 11:33

Директорката на Лувъра излиза на преден план след обира на бижута

Директорката на Лувъра, която мълчи от неделя, трябва да се изкаже днес пред френски парламентаристи, за да обясни как извършителите са успели да откраднат кралските бижута от парижкия музей, като щетите се оценяват на 88 милиона евро, предаде АФП.
20.10.2025 13:59

Френската полиция е по петите на четирима престъпници, докато обирът в Лувъра повдига въпроси за сигурността на музеите

Ден след грандиозния обир в Лувъра в Париж, френската полиция е по петите на четирима престъпници, похитили осем "скъпоценности на френската корона". Деянието същевременно повдига въпроси за сигурността на музеите, предаде АФП.
20.10.2025 13:30

След кражбата в Лувъра - ето кои са другите известни обири в музеи по целия свят

Дръзкият обир в Лувъра, най-посещавания музей в света, е станал вчера сутринта, докато посетителите са били в Галерия „Аполон“, където са изложени част от бижутата на Френската корона, пише агенция АП. Музеят в Париж е затворен цял ден, тъй като
19.10.2025 15:28

Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и имат безценно културно и историческо значение, обявиха френските власти

Бижутата, откраднати в неделя сутринта от Лувъра в Париж, са част от колекцията на Наполеон и имат „безценно културно и историческо значение“, надхвърлящо пазарната им стойност, съобщиха френските министерства на културата и вътрешните работи, както
19.10.2025 12:52

Дързък обир на бижута бе извършен в Лувъра тази сутрин

Крадци откраднаха бижута, изложени в парижкия музей Лувър в неделя сутринта, след което избягаха със скутер, съобщи AFP, позовавайки се на източник, близък до разследването. Според първоначалната информация инцидентът е станал между 9:30 и 9:40 ч.

Новините от днес

