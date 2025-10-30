Още арестувани има за обира в Лувъра, съобщават френски медии

Още арести са извършени във Франция заради обира в Лувъра, предаде Ройтерс, като цитира информация на френски медии.

Трети заподозрян за кражбата е задържан в район в Париж късно в сряда, съобщи телевизионният канал Бе Еф Ем. Смята се, че мъжът е бил на местопрестъплението на 19 октомври, когато беше извършен обирът.

Според радиостанцията Ер Те Ел петима са арестуваните във връзка с обира, информира Ройтерс.

Четирима крадци с качулки откраднаха бижута от галерията "Аполо" в Лувъра, където се съхраняват френските кралски скъпоценности. Това се случи посред бял ден, в рамките на време на работното време, разкривайки пропуски в сигурността на най-посещавания музей в света.

Двама мъже бяха арестувани миналия уикенд по подозрение, че са проникнали в музея през прозорец на горния етаж и са откраднали ценните предмети. Те "частично признали" участието си в кражбата, съобщи прокурорът на Париж Лор Бекюо.

Бижутата все още не са открити, припомня Ройтерс.