Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и имат безценно културно и историческо значение, обявиха френските власти

Бижутата, откраднати в неделя сутринта от Лувъра в Париж, са част от колекцията на Наполеон и имат „безценно културно и историческо значение“, надхвърлящо пазарната им стойност, съобщиха френските министерства на културата и вътрешните работи, както и местни медии, цитирани от АП и ДПА.

Министерството на вътрешните работи уточни, че кражбата е извършена в Галерията на Аполон (Galerie d'Apollon) в Лувъра. Според сайта на в. „Паризиен“, цитиран от АП, крадците са проникнали през фасадата, която гледа към река Сена, където текат строителни работи, и са използвали товарен асансьор, за да достигнат до галерията. След като са счупили прозорците, те са откраднали девет предмета от колекцията бижута на Наполеон и императрицата.

По-късно едно от откраднатите бижута е било намерено извън музея. Според ранните резултати от разследването, цитирани от „Паризиен“, това вероятно е короната на императрица Евгения, съпруга на Наполеон Трети, която е била счупена. За находката съобщи и министърката на културата Рашида Дати, уточнявайки пред телевизия TF1, че „организираната престъпност днес е насочена към предмети на изкуството“ и че „музеите са се превърнали в мишени“.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунез заяви, че крадците са използвали кош, за да проникнат в Лувъра, разбили са прозорец, счупили са витрини и са избягали с бижута с „неизмерима стойност“. Министрите на културата и вътрешните работи бяха на мястото заедно с ръководството на музея.

Полицията евакуира посетителите, затвори музея и околните улици, а идващите нови посетители бяха връщани обратно. В ефира на France Inter министър Нунез описа кражбата като „голям обир“, уточнявайки, че нападателите са влезли отвън с кош, операцията по кражбата е продължила около седем минути, а стъклата са били разрязани с флекс. Той подчерта, че очевидно става дума за добре проучен предварителен план на екип.

Лувърът има дълга история на кражби и опити за грабежи. Най-известният случай е от 1911 г., когато „Мона Лиза“ бе открадната от бившия работник Винченцо Перуджа, който се скрил в музея и излязъл с картината под палтото си. Тя беше открита две години по-късно във Флоренция, а случаят допринесе за световната слава на портрета на Леонардо да Винчи.

Музеят притежава над 33 000 произведения – от антични предмети, скулптури и картини от Месопотамия, Египет и класическия свят до европейски майстори. Сред най-известните експонати са „Мона Лиза“, „Венера от Мило“ и „Крилатата победа от Самотраки“. В Галерията на Аполон е изложена част от френските кралски бижута. Лувърът привлича до 30 000 посетители на ден.