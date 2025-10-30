Какво знаят следователите след новите арести във връзка с обира в Лувъра

Арестувани са нови заподозрени, няма съучастници в музея, използвано оборудване - АФП предлага поглед към известното към момента във връзка с обира в Лувъра, извършен на 19 октомври, по който работят около 100 следователи:

Колко са заподозрените?



Петима заподозрени, сред които един от предполагаемите крадци, са били арестувани в сряда вечерта в Париж и района му. Така лицата, които в момента са в ръцете на полицията или правосъдието, стават седем.

Един от петима новозадържани е бил "една от целите на разследващите": "ДНК следи" са го свързали с обира, посочи прокурорът на Париж Лор Бекюо, намеквайки, че той е бил част от групата от четирима души, извършили дръзкото деяние.

Другите задържани лица могат евентуално да предоставят информация за развоя на събитията, каза още Бекюо.

Двамата прехвърлилите 30-те мъже, задържани в събота, са били обвинени в сряда вечер в организиран грабеж (наказание 15 години лишаване от свобода) и престъпен заговор (наказание 10 години лишаване от свобода) .

Двамата мъже, които "частично" са признали участието си, са оставени в предварителния арест.

"Разследването продължава, за да бъдат идентифицирани всички участници, замесени в обира", каза Бекюо. Тя допълни, че нищо на този етап "не позволява да се твърди, че престъпниците са се възползвали от съучастие в музея".



Какъв е профилът на обвиняемите?

Двамата мъже, които вече са известни на полицията, но "не са част от висшите ешелони на организираната престъпност", са живели в Обервилие, департамент Сен-Дени.



Единият е бил арестуван на летище "Шарл дьо Гол", докато се е готвел да замине за Алжир без билет за връщане. Вторият е бил арестуван в близост до дома му.



Двамата мъже са "заподозрени, че са проникнали в Галерията на Аполон, за да откраднат бижутата", според информацията, съобщена в сряда и четвъртък от Лор Бекюо.



34-годишният заподозрян, който е алжирски гражданин, не е имал скорошна трудова дейност, но преди това е работил като сметосъбирач и доставчик. Той вече е известен с нарушения на правилата за движение по пътищата и е съден за кражба, според прокурора.

Мъжът е бил заловен благодарение на ДНК следи, открити върху един от скутерите, използвани за бягство след обира.

Вторият заподозрян е 39-годишен нелегален таксиметров шофьор. Той е известен с кражби с утежняващи вината обстоятелство и е под съдебен надзор по друго дело за подобно деяние, което ще се разглежда през ноември.

Неговата ДНК е открита върху една от счупените витрини, както и върху предмети, изоставени в Лувъра.

Къде са бижутата?

Обиските, направени в сряда вечерта и през нощта в четвъртък, "не са позволили да бъдат открити" бижутата, каза прокурорът на Париж. Лор Бекюо допълни, че тя, както и стотината мобилизирани следователи, е "решена" да намери скъпоценностите.

По думите й те вече са "непродаваеми": "всеки, който ги купи, ще бъде виновен за притежание на крадена стока". "Все още има време да бъдат върнати", посочи Бекюо.



Централната служба за борба с трафика на културни ценности (OCBC) "проучва целия легален пазар на произведения на изкуството". Служителите й същевременно са наясно, че "бижутата няма да се появят на този тип пазар, а на паралелните пазари", посочи още прокурорът на Париж. "Има различни хипотези, и по-специално тази, че тези бижута могат да бъдат използвани за пране на пари или дори за преговори в средите на организираната престъпност. Затова наблюдаваме всичко", каза Лор Бекюо.

"Правосъдието ще вземе предвид липсата на вреда, причинена от този обир", отбеляза още Бекюо, и каза, визирайки извършителите,

че "сътрудничеството в разследването ще бъде взето предвид при определянето на наказанието".

Короната на императрица Евгения, която крадците са изпуснали по време на бягството си, е върната на музея, но по думите на директорката на Лувъра Лоранс де Кар реставрирането й "би било твърде деликатно".



Какво оборудване е използвано за обира?

Камионът, оборудван с подемна стълба, използвана за достъп до Галерията на Аполон, е бил откраднат на 10 октомври малко преди 9:00 ч. в Лувър, в департамента Вал д'Оаз, който граничи със столицата.

Собственикът му е обяснил, че е бил "помолен да помогне с преместването", според прокурора, но престъпниците са избягали с превозното средство.

В Лувъра е имало "най-малко четирима престъпници": двама, облечени в жълти жилетки, за да се представят за работници, които са се изкачили със стълбата, управлявана от съучастника им, до височината на Галерията на Аполон.



След като са извършили обира за осем минути, двамата крадци са се присъединили към другите двама и са избягали с два скутера.

Те се опитали да подпалят стълбата след обира, но не са успели.