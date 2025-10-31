Подробно търсене

Над 1000 предмета са откраднати от колекцията на музей в Калифорния

Теодора Славянова
Над 1000 предмета са откраднати от колекцията на музей в Калифорния
Над 1000 предмета са откраднати от колекцията на музей в Калифорния
Калифорнийският музей в Оукланд, снимка: АP/Leopold Macaya
Оукланд,  
31.10.2025 09:37
 (БТА)

Полицията в Калифорния разследва кражба на повече от 1000 предмета от колекцията на музей, включително бижута, изработени от метал, индиански артефакти, спортни трофеи, които разказват историята на "златния щат", предаде Асошиейтед прес.

Обирът е станал в ранните сутрешни часове на 15 октомври в складово помещение извън Калифорнийския музей в Оукланд, съобщи полицията в разпространено прессъобщение.

Разследването е публично, защото артефактите могат да се появят на пазари за стари вещи, в антикварни магазини или заложни къщи, каза Лори Фогърти, директор на музея.

"Те не са само загуба за музея", отбеляза тя. "Те са загуба за обществото и се надяваме, че хората ще ни помогнат да ги върнем обратно".

Според Фогарти, цитирана от Асошиейтед прес, престъплението не прилича на целенасочена кражба на произведения на изкуството. 

"Смятаме, че крадците са намерили начин да влязат в сградата и са взели всичко, което са могли лесно да изнесат", каза тя.

Сред откраднатите предмети са колиета, дело на покойната художничка и специалист в обработката на метал Флорънс Резникоф, чифт бивни от морж с гравирани фигури, традиционни кошници, използвани от индианците. Фогарти обясни, че голяма част от предметите са исторически сувенири от 20-и век, сред които значки от предизборни кампании и спортни награди.

Мисията на Калифорнийския музей в Оукланд е да документира изкуството, историята и природата на щата, а колекцията му включва творби на местни художници от края на 18-и век до наши дни, артефакти, фотографии, природни екземпляри и звукозаписи, отбелязва Асошиейтед прес.  

Джон Ромеро, пенсиониран капитан от полицейското управление в Лос Анджелис, който е оглавявал отдела за икономически престъпления, заяви пред в. "Лос Анджелис таймс", че вероятно предметите вече са продадени, тъй като кражбата е станала преди две седмици. Той предполага, че разследващите проверяват платформи за препродажба като Craigslist и Ebay, както и мрежи, специализирани в исторически или колекционерски антики, отбелязва Асошиейтед прес. 

"Тези хора се интересуват от бързи пари, а не от цялостна  оценка на стойността", каза той пред вестника. "Те трябва да се отърват от тях бързо".

През януари 2013 г. мъж от Оукланд проникна в музея и открадна кутия за бижута от епохата на т.нар. златна треска в Калифорния, припомня Асошиейтед прес. Фогарти отбеляза, че тогава с помощта на обществеността предметът е бил проследен до заложна къща и изрази надежда, че хората ще помогне отново.
 
Полицейското управление в Оукланд отказа да предостави повече подробности, но в своето съобщение за медиите заяви, че работят с отдел във ФБР, специализиран в престъпления, свързани с изкуство, включително кражби, фалшификации или трафик на антики и културни ценности.

Обирът в Калифорния е станал четири дни преди крадци да отмъкнат безценни  бижута от най-посещавания музей в света, Лувъра, посред бял ден. Френските властите арестуваха заподозрени, но скъпоценностите все още не са открити, отбелязва Асошиейтед прес.

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

30.10.2025 15:35

Какво знаят следователите след новите арести във връзка с обира в Лувъра

Арестувани са нови заподозрени, няма съучастници в музея, използвано оборудване - АФП предлага поглед към известното към момента във връзка с обира в Лувъра, извършен на 19 октомври, по който работят около 100 следователи:
30.10.2025 11:36

Прокурорът на Париж потвърди ареста на още петима души във връзка с обира в Лувъра

Пет нови ареста, включително на главния заподозрян, са били извършени в сряда вечерта в хода на разследването на обира в Лувъра - случай, който привлече вниманието на целия свят, каза днес по Ер Те Ел (RTL) прокурорът на Париж Лор Бекюо, цитирана от световните агенции.
28.10.2025 18:48

Музей в Неапол защитава съкровищата си с криминалистично картографиране

Докато светът на изкуството е в повишена готовност за всеки знак за изчезналите бижута от Лувъра, италиански експерти казват, че методът им за създаване на фотографски отпечатък на колекция от безценни скъпоценни камъни и артефакти може да затрудни разделянето и продажбата им, предаде Ройтерс.
27.10.2025 17:41

Обирът в Лувъра подкопава "основната мисия" на музеите, казват 57 международни куратори и директори

Обирът в Лувъра в Париж подкопава "основната мисия" на музеите, чиято цел е да споделят "общото наследство на човечеството, без да се превръщат в "сейфове", посочват 57 ръководители на големи международни музейни институции в статия, публикувана във френския всекидневник "Монд", предаде АФП.
20.10.2025 13:30

След кражбата в Лувъра - ето кои са другите известни обири в музеи по целия свят

Дръзкият обир в Лувъра, най-посещавания музей в света, е станал вчера сутринта, докато посетителите са били в Галерия „Аполон“, където са изложени част от бижутата на Френската корона, пише агенция АП. Музеят в Париж е затворен цял ден, тъй като

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:16 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация