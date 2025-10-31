Над 1000 предмета са откраднати от колекцията на музей в Калифорния

Полицията в Калифорния разследва кражба на повече от 1000 предмета от колекцията на музей, включително бижута, изработени от метал, индиански артефакти, спортни трофеи, които разказват историята на "златния щат", предаде Асошиейтед прес.

Обирът е станал в ранните сутрешни часове на 15 октомври в складово помещение извън Калифорнийския музей в Оукланд, съобщи полицията в разпространено прессъобщение.

Разследването е публично, защото артефактите могат да се появят на пазари за стари вещи, в антикварни магазини или заложни къщи, каза Лори Фогърти, директор на музея.

"Те не са само загуба за музея", отбеляза тя. "Те са загуба за обществото и се надяваме, че хората ще ни помогнат да ги върнем обратно".

Според Фогарти, цитирана от Асошиейтед прес, престъплението не прилича на целенасочена кражба на произведения на изкуството.

"Смятаме, че крадците са намерили начин да влязат в сградата и са взели всичко, което са могли лесно да изнесат", каза тя.

Сред откраднатите предмети са колиета, дело на покойната художничка и специалист в обработката на метал Флорънс Резникоф, чифт бивни от морж с гравирани фигури, традиционни кошници, използвани от индианците. Фогарти обясни, че голяма част от предметите са исторически сувенири от 20-и век, сред които значки от предизборни кампании и спортни награди.

Мисията на Калифорнийския музей в Оукланд е да документира изкуството, историята и природата на щата, а колекцията му включва творби на местни художници от края на 18-и век до наши дни, артефакти, фотографии, природни екземпляри и звукозаписи, отбелязва Асошиейтед прес.

Джон Ромеро, пенсиониран капитан от полицейското управление в Лос Анджелис, който е оглавявал отдела за икономически престъпления, заяви пред в. "Лос Анджелис таймс", че вероятно предметите вече са продадени, тъй като кражбата е станала преди две седмици. Той предполага, че разследващите проверяват платформи за препродажба като Craigslist и Ebay, както и мрежи, специализирани в исторически или колекционерски антики, отбелязва Асошиейтед прес.

"Тези хора се интересуват от бързи пари, а не от цялостна оценка на стойността", каза той пред вестника. "Те трябва да се отърват от тях бързо".

През януари 2013 г. мъж от Оукланд проникна в музея и открадна кутия за бижута от епохата на т.нар. златна треска в Калифорния, припомня Асошиейтед прес. Фогарти отбеляза, че тогава с помощта на обществеността предметът е бил проследен до заложна къща и изрази надежда, че хората ще помогне отново.



Полицейското управление в Оукланд отказа да предостави повече подробности, но в своето съобщение за медиите заяви, че работят с отдел във ФБР, специализиран в престъпления, свързани с изкуство, включително кражби, фалшификации или трафик на антики и културни ценности.

Обирът в Калифорния е станал четири дни преди крадци да отмъкнат безценни бижута от най-посещавания музей в света, Лувъра, посред бял ден. Френските властите арестуваха заподозрени, но скъпоценностите все още не са открити, отбелязва Асошиейтед прес.