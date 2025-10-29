Бижутата, откраднати от Лувъра, все още не са намерени, каза прокурорът на Париж Лор Бекюо

Бижутата, откраднати от музея Лувър, все още не са открити, каза прокурорът на Париж Лор Бекюо, добавяйки, че двамата заподозрени, арестувани през уикенда отчасти са признали участието си в обира, съобщи Ройтерс.

Четиримата крадци с качулки успяха да избягат, след като проникнаха в Лувъра сутринта на 19 октомври, разкривайки пробиви в сигурността на най-посещавания музей в света.

Двама мъже на по около 30 години и с криминални досиета бяха арестувани в събота. Единият от тях се е опитал да се качи на самолет за Алжир.

На този етап няма доказателство, че обирът е дело на вътрешни хора, каза Бекюо на пресконференция. „Искам да запазя надежда, че бижутата ще бъдат намерени и ще бъдат върнати на Лувъра, а в по-широк смисъл - на нацията“, каза тя.

Крадците са взели осем безценни бижута на стойност около 88 млн. евро (102 млн. щатски долара) от колекцията на Лувъра, след като проникват в най-посещавания музей в света с помощта на подемно съоръжение и разбиват прозорец в работното време на музея. Те са избягали с мотори, припомня Ройтерс.

Камерите на музея не са успели да засекат престъпниците навреме, за да предотвратят обира, който е продължил между 6 и 7 минути и извършен от четирима невъоръжени крадци, които обаче заплашили охраната с ъглошлайфове.

Проблемите с безопасността на Лувъра принудиха музея да премести някои от най-ценните бижута в Националната банка на Франция, ескортирани от тайната полиция според френското радио RTL.