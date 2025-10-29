Подробно търсене

Теодора Йорданова
Бижутата, откраднати от Лувъра, все още не са намерени, каза прокурорът на Париж Лор Бекюо
Прокурорът на Париж Лор Бекюо. Снимка: AP Photo/Emma Da Silva
Париж,  
29.10.2025 19:44
 (БТА)

Бижутата, откраднати от музея Лувър, все още не са открити, каза прокурорът на Париж Лор Бекюо, добавяйки, че двамата заподозрени, арестувани през уикенда отчасти са признали участието си в обира, съобщи Ройтерс.

Четиримата крадци с качулки успяха да избягат, след като проникнаха в Лувъра сутринта на 19 октомври, разкривайки пробиви в сигурността на най-посещавания музей в света.

Двама мъже на по около 30 години и с криминални досиета бяха арестувани в събота. Единият от тях се е опитал да се качи на самолет за Алжир.

На този етап няма доказателство, че обирът е дело на вътрешни хора, каза Бекюо на пресконференция. „Искам да запазя надежда, че бижутата ще бъдат намерени и ще бъдат върнати на Лувъра, а в по-широк смисъл - на нацията“, каза тя.

Крадците са взели осем безценни бижута на стойност около 88 млн. евро (102 млн. щатски долара) от колекцията на Лувъра, след като проникват в най-посещавания музей в света с помощта на подемно съоръжение и разбиват прозорец в работното време на музея. Те са избягали с мотори, припомня Ройтерс.

Камерите на музея не са успели да засекат престъпниците навреме, за да предотвратят обира, който е продължил между 6 и 7 минути и извършен от четирима невъоръжени крадци, които обаче заплашили охраната с ъглошлайфове.

Проблемите с безопасността на Лувъра принудиха музея да премести някои от най-ценните бижута в Националната банка на Франция, ескортирани от тайната полиция според френското радио RTL.

/ТС/

Списание ЛИК

