Прокурорката на Париж съобщи, че според куратора на Лувъра икономическите щети от зрелищния обир възлизат на 88 милиона евро

Габриела Големанска
Снимка: АП
Париж,  
21.10.2025 20:10
 (БТА)

Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи тази вечер, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде Франс прес. Прокурорката поясни, че това е само икономическият аспект на зрелищната кражба.

„Щетите са оценени от куратора на Лувъра на 88 милиона евро, сума, която е „изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческия ущърб“, добави прокурорката пред Ер Те Ел. Тя уточни, че престъпниците „няма да спечелят“ тази сума, „ако им хрумне много лошата идея да стопят тези бижута“.

