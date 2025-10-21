Прокурорката на Париж съобщи, че според куратора на Лувъра икономическите щети от зрелищния обир възлизат на 88 милиона евро

site.btaПрокурорката на Париж съобщи, че според куратора на Лувъра икономическите щети от зрелищния обир възлизат на 88 милиона евро
Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи тази вечер, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде Франс прес. Прокурорката поясни, че това е само икономическият аспект на зрелищната кражба.
„Щетите са оценени от куратора на Лувъра на 88 милиона евро, сума, която е „изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческия ущърб“, добави прокурорката пред Ер Те Ел. Тя уточни, че престъпниците „няма да спечелят“ тази сума, „ако им хрумне много лошата идея да стопят тези бижута“.
