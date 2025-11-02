Обвинения са повдигнати на двама нови заподозрени за обира на Лувъра, каза прокурорката на Париж

Прокурорката на Париж Лор Бекюо обяви, че предварителни обвинения в хода на текущото разследване са повдигнати вчера на двама нови заподозрени за предполагаемо участие в обира на бижута от Лувъра на 19 октомври, предаде Асошиейтед прес. Това става три дни след задържането им, уточнява световната агенция.

Бекюо каза, че единият от заподозрените е 37-годишен мъж, който е обвинен в кражба, извършена от организирана престъпна група, и в престъпна конспирация. Той има досие за обири.

Обвинена е и 38-годишна жена. Тя е подведена под отговорност за съучастие. И двамата са с мярка за неотклонение задържане под стража.

Адвокатът на жената - Адриен Сорентино, заяви пред представители на медиите, че неговата клиентка е "потресена", защото според нея е неправомерно задържана.

"Тя не може да проумее как е въвлечена във всяка от ситуациите, по които е обвинена", заяви Сорентино.

Според властите бижутата, откраднати от Лувъра на 19 октомври, все още не са намерени. Те са оценени на около 102 милиона долара, като сред тях са тиара и брошка на императрица Евгения, както и изумрудена огърлица и чифт изумрудени обици, подарък от Наполеон за сватбата на императрица Мария-Луиза.