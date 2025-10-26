Подробно търсене

ДНК следи доведоха до ареста на двама заподозрени за кражбата на бижута от Лувъра

Пламен Йотински
Главната квартира на полицията в Париж, където са държани двамата арестувани заподозрени за участие в обира на Лувъра преди седмица. Снимка:AP/Thomas Padilla
Париж,  
26.10.2025 19:14
 (БТА)

Двама заподозрени са арестувани седмица след дръзката кражба на бижута от Лувъра в Париж, потвърдиха днес прокурорите, предаде ДПА.

Единият от заподозрените е задържан на летище Париж-Шарл де Гол, а вторият е арестуван в региона на Париж, съобщи пред ДПА парижката прокурорка Лор Бекуо.

Арестите са били извършени вчера вечерта. И двамата са задържани под стража по обвинение в кражба, свързана с банда, съобщиха от прокуратурата. Други двама предполагаеми съучастници все още са на свобода.

Според Бе Еф Ем Ти Ви двамата мъже са на около 30 години и вече са известни на полицията. Франс енфо съобщи, че следи от ДНК, намерени на местопрестъплението, са насочили разследващите директно към заподозрените. 

Списание "Пари мач" съобщи, че единият от мъжете, арестуван на летището, явно е планирал да лети за Алжир.

Прокурорката Лор Бекуо критикува преждевременното разкриване на информация от трети лица, като заяви, че това е попречило на разследването.

Лувърът беше затворен преди седмица, след като четирима маскирани крадци проникнаха в "Галерията на Аполон", където се съхраняват останалите кралски бижута на Франция.

Те разбиха две витрини и откраднаха осем бижута, които някога са принадлежали на френски кралици и императрици, с приблизителна стойност 88 милиона евро. От арестите насам няма официална информация за местонахождението на бижутата.

/АГ/

