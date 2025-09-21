Две стачки разгорещяват в Италия темата за ивицата Газа

Италия е приклещена този уикенд между две общонационални стачки, свикани по призив на синдикални конфедерации под надслова „Италия спира заради Газа“, отбелязват голям брой италиански медии, сред които АНСА, Ти Джи Ком 24, „Република“, „Соле 24 оре“, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“, „Рома тудей“, „Фанпейдж“, „Кориере дела сера“, „Стампа“. Стачните действия заради случващото се в Газа бяха обявени по-рано през настоящата седмица. Първият стачен ден вече отмина и беше на 19 септември. Вторият стачен ден е утре.

По принцип според италианското законодателство общонационална стачка, която засяга основни държавни и частни услуги, като например автобусния, самолетния, железопътния, корабния и градския транспорт, трябва да бъде обявена по-отрано. Ето защо на 19 септември италианците и гостите на Италия не усетиха стачните действия, тъй като тогава транспортът не беше парализиран. Ситуацията обаче се очертава по-сложна за 22 септември, като еднодневната стачка ще засегна железопътния и автобусния транспорт, градския и междуградския транспорт, морските превози, таксиметровите услуги наред с други извънтранспортни отрасли. Пощаден от нея ще бъде само авиационният сектор.

Още от средата на миналата седмица в италианските влакове и по италианските гари се съобщаваше за 24-часови стачни действия на 22 септември от страна на всички водещи подразделения на италианските държавни железници. На сайта на италианските държавни железници „Феровие дело стато-Трениталия“ беше публикувано съобщение, в което се поясняваше, че всички области на Италия ще бъдат засегнати от стачните действия, които ще доведат до анулиране на влакове или до промяна в разписанието им.

Според италианското законодателство по време на стачни действия в транспорта има часови периоди, в които транспортните компании въпреки обявени от тях стачни действия са задължени да осигурят така наречения гарантиран транспорт. В случая с държавните железници на Италия например тези фази за регионалните влакове са от 6 до 9 ч. и от 18 до 21 ч., като на гражданите и на туристите се препоръчва да проверят на сайта на компанията кои железопътни линии в рамките на отделните италиански области, ще бъдат обслужени в рамките на този часови интервал. Що се касае до железопътните линии на дълги разстояния, свързващи различни области на Италия или големи италиански градове с други европейски градове, на сайта на държавната железопътна компания беше качен списък на гарантираните влакове през целия период на стачката на 22 септември. Пак на сайта на компанията се уточняваше и при какви условия могат да бъдат върнати закупени вече билети за 22 септември и гражданите да си получат парите обратно. Беше открита и безплатна телефонна линия за информация относно стачката.

Съобщения за предстоящи стачни действия на 22 септември има и по спирките на корабчетата, автобусите и на трамвая на компанията АКТВ, обслужваща агломерацията Венеция-Местре. Поетапно редица местни транспортни компании също обявиха, че се присъединяват към стачката на 22 септември. Сред тях са АТАК в Рим, ГТТ в Торино, АНМ в Неапол, „Аутолинее Тоскане“ във Флоренция, АТМ в Милано и др., припомня „Кориере дела сера“. Всяка една от компаниите за градски транспорт в големите италиански градове е обявила и по два часови пояса с гарантиран градски транспорт в деня на стачката. В Рим двата пояса са сутринта до 5,29 ч. и между 17 и 20 ч., във Флоренция - 4,15-8,14 ч. и 12,30-14,29 ч., в Неапол - 5,30-8,30 ч. и 17-20 ч., в Милано – сутринта до 8,45 ч. и 15-18 ч., а в Торино - сутринта до 8 ч. и 18-21 ч., пише „Кориере дела сера“.

Стачните действия на 19 септември бяха обявени от Общата италианска конфедерация на труда. На 19 септември под импулса на този главен италиански синдикат в цяла Италия протекоха протестни шествия, демонстрации и стачни действия на местно ниво. Според генералния секретар на синдиката Маурицио Ландини онова, което се случва в Газа е „една истинска и чиста окупация от страна на правителството на Бенямин Нетаняху“. Ландини нарече още събитията в Газа „клане“ и „депортиране на палестинския народ“ и призова правителствата по света да преустановят всички споразумения с Израел, докато той не преустанови действията си в Газа, припомня „Скай Ти Джи 24“. Самият Ландини участва на 19 септември в протестен кортеж в Ачи Кастело в провинция Катания. Там той акцентира, че в Газа има заличаване на достойнството и на правото на палестинския народ да има подобно на всеки друг народ по света своя собствена държава, тоест да има идентичност и да може да живее в свобода и демокрация. Ландини прикани в частност италианското правителство да действа по енергично по въпроса и да реши на чия страна застава във връзка със случващото се в Газа. Според генералния секретар на водещия италиански синдикат ако правителството на Италия не спре оръжейните доставки за Израел и не преустанови търговските си отношения с израелската държава, то се превръща в действителност съучастник в случващото се в палестинския анклав. В по-общ план Ландини подчерта, че когато печалбите и търговията се поставят в центъра на нещата, то хората спират да съществуват и нарече това „налудничава логика, която води света към война и към превъоръжаване“. „Но ние не сме склонни да приемем тази логика“, подчерта Ландини.

По време на мобилизацията на 19 септември в бастиона на левицата - Болоня, многохиляден кортеж премина през центъра на града, скандирайки песента, превърнала се в химн на антифашистката съпротива „Bella ciao" и развявайки палестински знамена. В кортежа участва и лидерката на левоцентристката Демократическа партия Ели Шлайн, която подчерта, че нейната партия подкрепя идеята за признаване на палестинската държава.

10 000 души излязоха на 19 септември на протестно шествие в Ливорно, скандирайки „Свободна Палестина“. В протеста участва един от лидерите на лявоеологичната партия „Съюз Зелени Левица“ Никола Фратояни. В друг бастион на левицата – Флоренция, също имаше многохилядно шествие, в което участва кметицата Сара Фурнаро. Протестно многохилядно дефиле имаше и в Торино с участието на бившата кметица и настоящ депутат и заместник председател на опозиционното „Движение 5 звезди“ Киара Апендино. Там протестиращите носеха бандерол, на който пишеше „И днес се умира в Газа, мир в Палестина“. Много от протестиращите носеха и плакати, с които заявяваха и подкрепа за международната хуманитарна флотилия за Газа „Глобал Сумуд“. Подобни акции имаше и в Сиена, Лука, Пиза, Новара, Генуа, Арецо, Бари, Фоджа, Таранто, Бриндизи, Лече, Анкона и много други населени места в Италия, обобщава „Скай Ти Джи 24“.

Протест имаше и в Рим близо до сградата на Камарата на депутатите – „Палацо Монтечиторио“. Там в акцията се включи председателят на Движение „5 звезди“ и бивш италиански премиер Джузепе Конте. В цялата столична област Лацио в сектора на частните услуги имаше и частична стачка.

Що се касае до стачката на 22 септември, тя е организирана от синдикалната конфедерация Съюз на основните синдикати. В документ, който тази конфедерация разпрати до италианските институции миналата седмица, се казваше, че стачката се организира като протест заради влошаването на хуманитарната ситуация в ивицата Газа, срещу икономиката на война и за да се стигматизира нежеланието на ЕС и на италианското правителство да наложат адекватни санкции на Израел, припомня „Кориере дела сера“.

От повече от година премиерката на Италия Мелони и нейното правителство са подложени на натиск от страна на опозицията да заемат по категорична позиция относно действията на израелското правителство в палестинските територии, в частност в Газа. Опозиционни представители настояха и Италия да се присъедини към страните, признали палестинската държава за независима, както направи Испания миналата година. Призивът се отправя в момент, в който Франция се готви да направи същото. Редица други страни по света също изразиха подобно намерение. И Мелони, и министърът й на външните работи Антонио Таяни, не веднъж заявиха, че не са против решението за две държави – израелска и палестинска, които да живеят в мир една до друга. Но двамата не веднъж подчертаха, че сега е преждевременно да се признава палестинската държава,, предаде АНСА.

Правителството на Мелони през изминалите месеци не веднъж коментира, че израелските действия в Газа отнемат живота на прекалено много хора. Но според опозицията в Италия управляващите критикуват енергично израелските действия срещу „Хамас“ и срещу съюзниците на това движение в Ливан, само когато тези действия засегнат християни в палестинските територии или пък силите на ООН в Ливан, в които Италия е представена с най-многочислен контингент.

Така например през юли Мелони и Таяни разкритикува израелските удари по Газа, когато от тях беше засегната местната католическа „Църква на светото семейство“ и при тази атака бяха убити 3 души. Няколко души бяха ранени в удара, сред които и отец Габриел Романели, припомня АНСА. Романели беше близък с папа Франциск, с когото разговаряха ежедневно по телефона за ивицата Газа. А Мелони винаги е казвала, че уважава папа Франциск. След тази атака Мелони определи кампанията от израелски удари по Газа като неприемлива заради това, че тя засяга цивилното население от месеци. „Нито едно военно действие не може да оправдае подобно поведение“, заяви тя. Външният министър Таяни се обади по телефона на Романели, за да изрази солидарност с него и също каза, че „атаките на израелската армия по цивилно население в Газа вече не могат да бъдат толерирани“. „Време е да това да спре и да се постигне мир“, заяви Таяни. Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето пък подчерта, че Израел рискува да падне в капана на „Хамас“, който използва цивилните в Газа за жив щит, атакуван от израелските сили с удари, които отнемат живота на невинни палестинци.

Последваха редица критики, основно формулирани от Таяни във връзка със ситуацията в Газа. На 25 юли например той заяви: „Не можем повече да приемаме това клане и този глад. Време е за прекратяване на огъня. Ние сме приятели с Израел, но аз казах какво мисля за всичко това на Израел“, отбелязва АНСА. А преди броени дни Таяни отправи критики срещу новата офанзива на израелските сили в Газа.

Неизменни критики дойдоха и от страна на президента на Италия Серджо Матарела, който в началото на август заговори за „упорство от страна на Израел за произволно убиване на цивилни“. Това мнение беше разкритикувано от израелския президент Ицхак Херцог, който заяви, че „Израел няма намерение да убива произволно, а просто иска да живее в мир и сигурност“, припомня АНСА. Преди броени дни Матарела заяви, че децата в Газа живеят в нечовешки условия, допълва италианската агенция.

В редица разговори с лидери от Близкия изток и по време на международни срещи на върха Мелони редовно засягаше темата за израело-палестинския конфликт и за нуждата от прекратяване на огъня там.

През близо двете години на война в Газа в редица италиански градове бяха организирани протести в подкрепа на палестинците. Тази подкрепа беше заявена и по време на миналогодишното издание на фестивала на италианската песен в Сан Ремо, както и по време на тазгодишното издание на Венецианския кинофестивал. В рамките на Венецианската мостра тази година редица от гостите й изразиха солидарност с палестинците. На остров Лидо, където се провеждаше фестивалът, протече и голям пропалестински протест. А италианската полиция възпрепятства стрийт арт художника Лайка и актрисата Анна Фолиета да представят в района на кинофестивала творба, в подкрепа на „Глобал Сумуд“, припомнят АНСА, „Куотидиано национале“ и „Фато куотидиано“.

Паралелно с това по-рано през настоящия месец четирима италиански опозиционни политици – двама евродепутати, един сенатор и един депутат - обявиха, че се присъединяват към международната хуманитарна флотилия за Газа, припомня АНСА. Когато от флотилията казаха, че неизвестен дрон е атакувал един от корабите й край бреговете на Тунис, това породи гневна реакция сред италианските опозиционни партии, които призоваха Италия и ЕС да осъдят ясно това действие срещу хуманитарната инициатива. Властите на Тунис обаче отрекоха да е имало атака с дрон по кораб от флотилията, довела до пожар на борда, който беше бързо овладян. Според тунизийските власти ставало дума за пожар в отсека със спасителните жилетки, което навеждало на мисълта, че той може да се дължи на неизгасена цигара, припомня АНСА.

След този инцидент италианската опозиционна лидерка Шлайн попита Мелони как ще защити италианците, които участват във флотилията, в случай че израелските власти изпълнят предупреждението, отправено от крайнодесния израелски министър Итамар Бен-Гвир, че корабите на флотилията ще бъдат конфискувани и хората на борда им ще бъдат арестувани и третирани като заподозрени за тероризъм, припомня АНСА. Тогава Мелони отговори, че правителството ще вземе всички мерки за защитата на италианците от флотилията, ако възникне такава ситуация, но изтъкна, че има алтернативни начини за оказване на хуманитарна помощ за Газа, което би спестило на италиански граждани, участващи във флотилията, да се излагат на риска от пътуване в кризисни зони, водещ до обременяване на различни държавни институции със задачата да гарантират защитата и сигурността на тези италиански граждани. Мелони припомни, че нейното правителство чрез инициативата „Храна за Газа“ играе водеща роля в доставката на хуманитарна помощ за анклава, като вече е доставило там над 200 тона нужни продукти и медикаменти и дори е успяло да достигне до най-изолираните райони на територията.

В средата на август освен това 31 болни и ранени палестинчета пристигнаха с близките си в Италия, за да бъдат лекувани там. Те бяха докарани с три специални полета до Рим, Милано и Пиза, като това беше и общо 14-ата подобна операция по евакуация на палестинци от Газа, предприета от Италия от януари 2024 г. насам, припомня АНСА.

Що се касае до глобалната флотилия за Газа, от Италия по-рано през месеца потеглиха общо 18 плавателни съда, формиращи така наречения италиански сегмент на тази инициатива. Преди потеглянето на тези плавателни съдове обаче от тях беше експулсирана италианската журналистка от в. „Стампа“ Франческа дел Векио, защото не е спазила регламента на флотилията и направила публично достояние локацията на корабите, а правилото било от съображения за сигурност местоположението на плавателните съдове да не бъде разкривано.

На 12 август италианският свещеник Нандино Каповила от епархията в Маргера край Венеция, тръгнал на поклонение до светите места в Израел и палестинските територии, беше спрян на летището в Тел Авив и експулсиран с аргумента, че представлява заплаха за обществената сигурност. Каповила е критик на израелските действия в Газа, които той дефинира като "достигнали вече геноцид", припомня АНСА.

През юли САЩ наложиха санкции на италианката Франческа Албанезе, която е специален докладчик на ООН за палестинските територии, припомнят Франс прес, АНСА, Ройтерс и Асошиейтед прес. Мотивите за санкциите, обявени от американския държавен секретар Марко Рубио на 9 юли, бяха „незаконните и срамни усилия на Албанезе, целящи да накарат Международния наказателен съд в Хага да вземе мерки срещу официални представители, компании и американски и израелски лидери“, припомнят световните агенции. В допълнение Рубио каза, че според него Албанезе е препоръчала на МНС да издаде заповед за арест срещу израелския премиер Нетаняху и че Албанезе е „участвала в пристрастни и злонамерени действия“. Рубио обвини Албанезе в безскрупулен антисемитизъм и в подкрепа на тероризма. През юли в Съвета за човешките права към ООН Албанезе представи доклад, в който изследва механизмите на компании, подкрепящи „израелския колониален проект за разселване и подмяна на палестинското население“, припомня Франс прес. През февруари Албанезе разкритикува обявения тогава от Доналд Тръмп план за Газа, дефинирайки го като „проект за окупиране на територията и за преместване на населението й“, който е „напълно абсурден и незаконен“. След налагането на санкциите посланикът на САЩ в Израел Дани Данон приветства това решение и заяви, че Албанезе е водила „непрестанна и пристрастна кампания срещу Израел и САЩ“, припомня Франс прес. ООН отправи призив към САЩ да анулират санкциите. А самата Албанезе заяви, че тези мерки са удар от страна на Вашингтон срещу самата ООН. ЕС изрази дълбоко съжаление от приемането на подобни санкционни мерки срещу Албанезе. А италианската културна и интелектуална общност се обяви в подкрепа на сънародничката си, обобщават АНСА, Франс прес, Ройтерс и Асошиейтед прес.

Случаят с Албанезе обаче не доведе до обтягане на италиано-американските отношения. Самата Албанезе на няколко пъти разкритикува остро правителството на Мелони, че запазвайки същите отношения с Израел, то се превръща в „съучастник на изтреблението в Газа“. А италианският опозиционен лидер Конте пък предложи Албанезе за Нобелова награда за мир, припомнят „Адженция нова“ и „Фато куотидиано“. Конте припомни и, че Мелони по никакъв начин не е коментирала и осъдила санкциите на Вашингтон срещу италианката Албанезе.

В този климат в Италия именно бяха обявени двата дни на стачни действия. В навечерието на тази стачна инициатива освен това в Европарламента на 11 септември имаше гласуване на резолюция, призоваваща страните от ЕС да обмислят признаването на палестинската държава. Тя беше приета с 305 гласа „за“ срещу 151 гласа „против“ и 122 гласа „въздържал се“. Резолюцията беше подкрепена от италианските противници на Мелони в Европарламента. Но любопитното беше, че трите партии от италианската управляваща коалиция гласуваха на този вот разделени. Десноцентристите от партията на Таяни „Форца Италия“ гласуваха в подкрепа на резолюцията, а крайнодесните от партията „Лига“ на вицепремиера Матео Салвини гласуваха „против“. „Въздържалите се“ при вота бяха от партията на Мелони „Италиански братя“, припомня АНСА.

Пак в същия ден Таяни заяви, че Италия е готова да обмисли санкции срещу Израел в светлината на предложението на Урсула фон дер Лайен в нейната годишна реч за състоянието на ЕС, припомня АНСА. Шест дни след тази реч, между впрочем, на 17 септември Европейската комисия представи предложение за прекратяване на някои свързани с търговията разпоредби от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, както и за санкции срещу "Хамас", срещу крайнодесни министри в израелското правителство и срещу извършващите насилие заселници, се казваше в кореспонденция на БТА от Брюксел.

Двете стачки в Италия заради Газа бяха остро порицани от вицепремиера Салвини, който е и министър на транспорта, пише „Тудей ит“. Той подчерта, че стачните действия в Италия няма да разрешат нещата в Газа и само ще навредят на милиони италиански работници и ученици, които няма да могат например на 22 септември да отидат на работа или на училище заради нарушаването на транспортния трафик, припомнят италиански медии.

Пак в навечерието на стачните действия Салвини даде интервю и за израелския канал "i 24 нюз Ти Ви“, в което каза, че Израел има правото да се защитава, че е нужно Израел да има едно мирно бъдеще. Салвини повтори, че е против признаването на палестинската държава и че Италия ще остане страна приятел на Израел, припомня „Фанпейдж“. Това мнение беше изразено в момент, в който Израел е все по-изолиран на международно ниво заради ситуацията в ивицата Газа и в момент, в който самата Мелони критикува действията на израелската армия като „непропорционални“, припомня италианското издание. В същото интервю Салвини беше помолен да коментира и пропалестинските протести в Италия и той каза, че става дума за един сложен момент и много от протестиращите хора, блокиращи пътния трафик и прекъсващи лекции в университетите, не разбират всъщност заради какво го правят. След т ова Салвини допълни, че ислямският тероризъм е основният проблем на света днес.

Войната в Газа беше предизвикана от безпрецедентната атака на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., в която загинаха около 1200 души, а 250 души бяха взети за заложници. Последва израелската операция в Газа, прераснала във войната срещу „Хамас“. Конфликтът в даден момент обхвана и Ливан, а неотдавна израелските сили нанесоха удари и по висши представители на „Хамас“ в Катар. Във войната израелските сили успяха да ликвидират много водещи фигури на палестинското движение и на подкрепящото го ливанско движение „Хизбула“, припомнят италиански издания. В ивицата Газа войната отне живота на над 60 000 души, казват местните здравни власти.

Извън темата за Газа двете стачки в Италия напомниха и за двата дни на протести в съседна Франция, състояли се по-рано този месец. Поводът там обаче беше изразяване на недоволство от мерките за икономии, планирани от френските управници. Сред тези мерки за икономии имаше и такава за редуциране на официалните празници от 11 на 9, обявена от предходния френски премиер Франсоа Байру. Байру беше отстранен от власт чрез вот в парламента, а новият френски премиер Себастиан Льокорню в интервю за регионални медии на 13 септември обяви, че ще отмени тази планирана от Байру мярка и французите ще останат с 11 празнични дни, припомнят изданията „Юнион“ и „Кроа“. Докато във Франция се разиграваше тази драма, Италия е заяви намерение да има още един официален празник – на 4 октомври, когато ще се честват паметта на свети Франциск от Асизи и на папа Франциск. Така Италия ще се сдобие с 13-и празничен ден по предложение на десноцентристката партия „Ние, умерените“ от управляващата коалиция на Мелони, отбелязва „Фигаро“. По този въпрос в парламента ще има гласуване, насрочено за идната седмица. Ако решението бъде прието, то празникът ще започне да се чества от догодина, когато се отбелязват 800 години от смъртта на Свети Франциск от Асизи, посветил живота си на бедните, онеправданите и страдащите.