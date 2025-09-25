АНП: Нидерландски партии искат повече средства за полицията след размириците в Хага

Партии в нидерландската Камара на представителите искат повече финансиране и правомощия за полицията след размириците в Хага този уикенд, предаде националната новинарска агенция АНП.

Народната партия за свобода и демокрация иска да бъдат отделени 75 милиона евро за тази цел, заяви лидерката ѝ Дилан Йешилгьоз по време на дебати днес за излезлите извън контрол протести. Коалицията "Зелени леви - Партията на труда" иска сумата да възлиза на 50 милиона евро.

Йешилгьоз призова да бъде договорен „голям пакет за обществения ред“. Тя се обяви, наред с други неща, за по-строги наказания за нападения срещу служители на реда и разширяване на въоръжението на полицията.

Партията Фермерско-гражданско движение също има подобни предложения. От тази формация искат блокирането на критична инфраструктура, като например летища, да бъде наказуемо престъпление.

„За нашата сигурност трябва да се вслушваме в разузнавателните си служби. В същото време полицията е изправена пред сериозен недостиг. Днес в Камарата предлагам 50-те милиона, които ще са необходими догодина, да бъдат договорени в бюджетно споразумение скоро след изборите“, написа Франс Тимерманс от коалицията "Зелени леви - Партията на труда" в социалната платформа "Екс".

