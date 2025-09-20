Подробно търсене

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращи срещу миграционната политика

Виктор Турмаков
Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращи срещу миграционната политика
Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращи срещу миграционната политика
Нидерландски полицейски служители. Снимка: АР/Peter Dejong
Хага,  
20.09.2025 19:59
 (БТА)

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне събрали се в Хага протестиращи срещу миграционната политика, след като те са започнали да замерят служителите на реда с камъни и бутилки, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Представител на местните власти съобщи, че групата демонстранти, срещу която е използвано водното оръдие, се е откъснала от основния протест, за да блокира път.

Протестът срещу миграцията, който се провежда около месец преди парламентарните избори в кралството, е срещу търсещите убежище и за по-справедлива жилищна политика в Нидерландия. Местни медии съобщават, че хиляди са се присъединили към протеста.

АП предаде, позовавайки се на местни медии, че някои от протестиращите са подпалили полицейски автомобил и са нападнали офис на центристката политическа партия "Демократи-66". 

"Дръжте си ръцете далеч от политическите партии. Ако си мислите, че може да ни сплашите, успех. Никога няма да позволим на екстремистките метежници да ни отнемат красивата държава", заяви в социалната мрежа "Екс" председателят на партията Роб Йетен.  

Лидерът на крайнодясната Партия на свободата Герт Вилдерс е бил поканен на протеста от организациите, но не е пристигнал.

Политикът осъди проявите на насилие. „Блокирането на пътя и използването на сила срещу полицията е напълно неприемливо“, написа той в „Екс“.

/АМ/

Свързани новини

19.09.2025 21:01

Двадесет и седем партии ще участват в предсрочните парламентарни избори в Нидерландия

27 партии ще участват в предсрочните парламентарни избори в Нидерландия на 29 октомври, съобщава телевизия Ер Те Ел.32 партии бяха подали кандидатски листи, но на предавано онлайн заседание този следобед Изборният съвет реши да не допусне пет партии заради неизпълнени изисквания, неплатени гаранции и непредставени достатъчно декларации за подкрепа. В предишните парламентарни избори през 2023 г. участваха 26 партии с 1126 кандидати. През 2021 г. в бюлетината бяха включени 37 партии с 1579 кандидати.
29.07.2025 08:02

Как изглежда ситуацията в Нидерландия точно три месеца преди предсрочните избори на 29 октомври

"Партията на свободата – номер 1" - с този туит преди няколко дни в "Екс"  Герт Вилдерс, лидерът на крайнодясната партия, обяви това, което показа последното социологическо проучване на „Пайл“ - в парламента, за който, нидерландците ще гласуват на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:12 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация