Нидерландия сключи предварително споразумение с Уганда за приемане на мигранти, на които им е било отказано убежище

Симеон Томов
Стотици мигранти, търсещи убежище, в препълнен център за настаняване в Тер Апел, Северна Нидерландия (25.08.2025 г.). Снимка: АП/ Peter Dejong
Амстердам ,  
26.09.2025 18:34
 (БТА)

Нидерландското правителство обяви, че е постигнало споразумение с Уганда, в съответствие с което източноафриканската държава ще приема хора от региона, чиито молби за предоставяне на убежище в Нидерландия са били отхвърлени, предаде ДПА. 

Двете страни подписаха късно снощи декларация за намерение в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Планът за Уганда все още трябва да бъде финализиран и, според информацията, координиран с нидерландското, европейското и международното право, уточни ведомството. 

Уганда се съгласи да приеме хора от региона в центъра за настаняване. Оттам те ще бъдат върнати в страните им на произход. 

Не става ясно обаче какво се има предвид под "регион" и кои отхвърлени търсещи убежище африканци ще бъдат приети в Уганда, отбелязва ДПА. 

Уганда планира да приеме и депортирани мигранти от САЩ, след като през август страната обяви сключването на подобно споразумение. Подобна инициатива на Великобритания за настаняване на търсещи убежище мигранти в Руанда не бе реализирана. 

В Нидерландия планът предизвика критики от страна на опозиционни партии и организации за защита на правата на човека. "Амнести Интернешънъл" например изрази безпокойство, че ще може да бъдат задържани хора против волята им. 

Организацията също така се позова на строгите закони на Уганда по отношение на хората с нестандартна сексуалност. Служебният министър на външните работи на Нидерландия Давид ван Вел, който е и министър на убежищата и миграцията, подчерта, че репатрирането ще се извършва в съответствие със съществуващите закони и международни договори. 

Инициативата е на Партията на свободата (PVV), водена от десния популист Герт Вилдерс. Затягането на законите за предоставянето на убежище бе основна цел на коалиционното правителство, в което участваше тя. Коалицията се разпадна, а политиката за предоставяне на убежище се превърна отново в централна тема в предстоящата предизборна кампания. Предсрочните парламентарни избори в Нидерландия са насрочени за края на следващия месец и все още не е ясно дали бъдещото правителство ще продължи да следва плана за Уганда, отбелязва ДПА. 

 

/НС/

