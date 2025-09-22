Десетки демонстранти бяха ранени при националната стачка в Италия в знак на солидарност с палестинските жители в Газа

Десетки демонстранти бяха ранени днес в Милано по време на националната стачка в Италия в знак на солидарност с палестинските жители на ивицата Газа, която предизвика масови безредици, забавяйки влаковете и затруднявайки обществения транспорт в големите градове, предаде ДПА.

В Милано при сблъсъците между пропалестински демонстранти и полицията бяха ранени най-малко 60 полицаи, 23 от които бяха откарани в болница, съобщиха органите на реда.

Броят на ранените демонстранти още не е известен. Италианските власти съобщиха, че най-малко 10 души са арестувани.

Няколко влака на дълги разстояния закъсняха с повече от час, а автобусите и метрото в градове като Рим и Милано работеха при съкратен график.

Безредиците избухнаха след митинг, организиран като част от националната стачка в знак на солидарност с палестинските жители на ивицата Газа.