Светослав Танчев
Десетки демонстранти бяха ранени при националната стачка в Италия в знак на солидарност с палестинските жители в Газа
Италианци участват в пропалестинска демонстрация на историческия площад "Сан Бабила" в Милано. Снимка: Marco Ottico/LaPresse via AP
Рим,  
22.09.2025 21:59
 (БТА)
Десетки демонстранти бяха ранени днес в Милано по време на националната стачка в Италия в знак на солидарност с палестинските жители на ивицата Газа, която предизвика масови безредици, забавяйки влаковете и затруднявайки обществения транспорт в големите градове, предаде ДПА.

В Милано при сблъсъците между пропалестински демонстранти и полицията бяха ранени най-малко 60 полицаи, 23 от които бяха откарани в болница, съобщиха органите на реда.

Броят на ранените демонстранти още не е известен. Италианските власти съобщиха, че най-малко 10 души са арестувани.

Няколко влака на дълги разстояния закъсняха с повече от час, а автобусите и метрото в градове като Рим и Милано работеха при съкратен график.

Безредиците избухнаха след митинг, организиран като част от националната стачка в знак на солидарност с палестинските жители на ивицата Газа.

/СХТ/

21.09.2025 14:10

Две стачки разгорещяват в Италия темата за ивицата Газа

Италия е приклещена този уикенд между две общонационални стачки, свикани по призив на синдикални конфедерации под надслова „Италия спира заради Газа“, отбелязват голям брой италиански медии, сред които АНСА, Ти Джи Ком 24, „Република“, „Соле 24 оре“, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“, „Рома тудей“, „Фанпейдж“, „Кориере дела сера“, „Стампа“. Стачните действия заради случващото се в Газа бяха обявени по-рано през настоящата седмица. Първият стачен ден вече отмина и беше на 19 септември. Вторият стачен ден е утре.

22.09.2025

22.09.2025 21:54 Официални актове и съобщения

С акта на Независимостта една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната политическа карта като самостоятелна и независима държава, каза Наталия Киселова на тържествената заря проверка по повод 117 години от обявяването на Независимостта на България

