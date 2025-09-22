Италиански политици осъдиха насилието по време на демонстрациите в Италия в подкрепа на палестинците в Газа

Подробно търсене
Габриела Големанска
Сблъсъци между протестиращи и полицията в Милано, снимка: Claudio Furlan/LaPresse via AP
Рим,  
22.09.2025 23:42
 (БТА)
Десетки демонстранти бяха ранени днес в Милано по време на националната стачка в Италия в знак на солидарност с палестинците от ивицата Газа, по време на която се стигна до безредици, сблъсъци и транспортни проблеми на много места в цялата страна. От стачните действия бяха засегнати всички транспортни отрасли без авиационния, обобщават световните агенции и АНСА. Стачката беше еднодневна и е втората подобна проява сред еднодневни стачни действия и протести на 19 септември в цяла Италия.

Днес шествия в подкрепа на палестинците имаше в Рим, Милано, Генуа, Торино, Маргера край Венеция, Неапол, Болоня, Бари, Палермо, Перуджа и на други места. На много места демонстрантите блокираха ключови пътни артерии, пристанища и гари.

В протестните шествия в цялата страна се включиха десетки хиляди души. На места се стигна до размирици и сблъсъци между участниците в демонстрациите и полицията. В Милано демонстранти нахлуха в сградата на централната гара и започнаха да чупят неща там. Намеси се полицията и в последвалите сблъсъци бяха ранени 60 полицаи, както и неизвестен все още брой демонстранти. Най-малко 10 души бяха арестувани. В Маргера протестиращи блокираха пристанището, от което те казват, че Италия продължава да изпраща оръжейни доставки на Израел. В Болоня демонстрантите блокираха околовръстното шосе. В Рим протестиращите се струпаха в района на гара „Термини“, а после достигнаха и до околовръстното шосе.

На места полицията използва сълзотворен газ срещу буйстващи протестиращи, а демонстранти замеряха полицаите с разнородни предмети.

Италианският премиер Джорджа Мелони, която днес се отправи към Ню Йорк за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН, чрез социалните си канали осъди насилието и вандалските прояви по време на протестите, които, както тя заяви "нямат нищо общо със солидарността с палестинците от Газа и които няма да променят по никакъв начин живота на хората в палестинския анклав, но ще имат конкретни последствия за италианските граждани", предадоха АНСА и "Ти Джи Ком 24".

Външният министър на Италия и лидер на десноцентристката партия „Форца Италия“ Антонио Таяни също коментира, че не с насилие и с атаки срещу силите на реда, блокиране на магистрали, на гари и на пристанища ще се помогне на цивилното палестинско население.

Председателят на Сената Иняцио Ла Руса заяви, че става дума за престъпници, които се представят като пацифисти, но които се впускат в срамни градски войни. Председателят на Камарата на депутатите Лоренцо Фонтана подчерта, че вандалските прояви, жестовете на насилие и езикът на омразата трябва да бъдат осъдени и обиждат мотивите и легитимността на която и да е демонстрация.

Лидерът на крайната десница „Лига“ Матео Салвини заяви, че властите ще направят така, че подобни неща, като тези, случили се на демонстрациите днес в Италия, в частност в Милано, да не се повтарят и че за щетите, причинявани по време на протестите, ще плащат организаторите им от джоба си.

Представители на опозиционните партии в Италия, сред които Ели Шлайн, лидерката на Демократическата партия и Джузепе Конте, лидер на „Движение 5 звезди“, осъдиха проявите на насилие, но призоваха да се направи разграничение между онези, които са извършили насилието в Милано и онези, които през целия ден са протестирали мирно.

Вътрешният министър на Италия Матео Пиантедози заяви, че в Милано демонстранти са атакували умишлено силите на реда. А министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето заяви, че днес онова, което е било наблюдавано в Милано и на други места, където демонстрациите са се изродили в прояви на вандализъм и насилие, не е било протест, а градска война.

Протестите и стачните действия в Италия в подкрепа на палестинците от Газа стават в момент, в който редица страни признаха Палестина за независима държава, но Мелони има намерение да заяви в Ню Йорк, че Италия няма да направи на този етап това, защото го смята за преждевременно и за контрапродуктивно. Според Италия признаването сега на палестинска държава би било подарък за „Хамас“, но Рим подкрепя дипломатическите усилия и пътя към постигане на решение с две държави на израело-палестинския конфликт, отбелязва италианското издание „Фолио“.

