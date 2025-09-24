Кои бяха водещите теми в първия ден от дебатите в ООН?

Общополитическите дебати започнаха днес в централата на ООН в Ню Йорк. Това е 80-ата годишна сесия на Общото събрание на организацията.

Събитието е съпътствано от изключително строги мерки за сигурност, като районът в радиус от няколко километра от сградата на ООН е отцепен и в него има засилено полицейско присъствие, както и засилени проверки.

Дебатите бяха открити в 9 часа сутринта местно време от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който говори близо 30 минути от трибуната на Общото събрание.

"Организацията на обединените нации е повече от място за срещи. Тя е морален компас, сила за мир и поддържане на мира, пазител на международното право, катализатор за устойчиво развитие, както и центърът, който превръща вашите решения, решенията на държавите членки, в действия", подчерта Гутериш.

Гутериш говори и за ангажиментите към Устава на ООН.

"Уставът не е по избор. Той е нашата основа. И когато основата се пропука, всичко, което е построено върху нея, се разпада", заяви Гутериш. "По целия свят виждаме страни, които се държат така, сякаш правилата не важат за тях. Виждаме хора, които се третират като нещо по-малко от хора. И ние трябва да го осъдим", добави той.

По-късно своето изказване направи и американският президент Доналд Тръмп, който говори повече от час.

Тръмп заплаши Русия с нови мита в случай, че войната с Украйна не бъде прекратена, като същевременно засили и натиска си върху своите европейски партньори.

Ако Москва не се съгласи на мирно споразумение, Вашингтон ще наложи "много силен пакет високи мита, които ще спрат кръвопролитията", каза Тръмп пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Тръмп отхвърли и признаването на палестинска държава, което вчера бе официално обявено от няколко страни, приемайки позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Наградата за терористите от "Хамас" за техните зверства ще бъде твърде голяма", каза той, повтаряйки призива си за връщането на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение.

В речта си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че му се е наложило лично да спира войни, вместо това да бъде направено от световната организация, предаде Ройтерс.

ООН не стига дори близо до пълния си потенциал, добави Тръмп, като отбеляза, че "празните думи не спират войни".

"Сложих край на седем войни, разговарях с лидери от всяка от тези страни и никога не получих от ООН дори телефонно обаждане, предлагащо да ми помогне при финализирането на сделката", изрази съжаление той.

Френският президент Еманюел Макрон говори следобед пред Общото събрание на ООН. Той обърна внимание на въпроса за реформа в Съвета за сигурност на ООН.

Макрон заяви, че "недвусмислено подкрепя реформирането и разширяването на Съвета за сигурност на ООН."

"Държавите са неравномерно представени, а това подхранва недоволство. Ето защо аз недвусмислено подкрепям реформата му, особено разширяването му, за да се даде на африканския континент мястото, което му се полага", заяви той.

В речта си Макрон говори и за разделението по света в момента.

"Няма смисъл да разделяме Севера от Юга или да си представяме "обединения Запад" в противовес на "Глобалния юг", каза Макрон.

"Това е илюзия, остатък от епохата, в която блоковете се противопоставяха един на друг. Тук, в това Общо събрание, има само мъже и жени с различни вярвания, различни визии, различни цивилизации, но и такива, които един ден са решили да изграждат мир заедно", заяви френският президент.

Макрон направи изказването си пред ОС на ООН, след като вчера обяви, че Франция признава Държавата Палестина. Решението е мотивирано от тежката хуманитарна ситуация в Газа и застоя в мирните преговори за намирането на решение за съществуване на две държави.

Заедно с Великобритания, Белгия и Канада Париж се присъедини към усилията на международната общност за признаване на палестинската държава и подкрепа за населението в анклава.