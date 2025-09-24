Макрон даде подкрепа за реформа и разширяване на Съвета за сигурност на ООН

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес в речта си пред Общото събрание на ООН, че недвусмислено подкрепя реформирането и разширяването на Съвета за сигурност на ООН.

"Държавите са неравномерно представени, а това подхранва недоволство. Ето защо аз недвусмислено подкрепям реформата му, особено разширяването му, за да се даде на африканския континент мястото, което му се полага", заяви Макрон.

Френският президент добави: "Също така, осъзнавам колко дълбоко са се променили политическите и социалните баланси и как нови участници са поели по-големи отговорности."

Макрон обърна внимание и на 80-ата годишнина от създаването на ООН.

"Нашият свят сега заслужава същия резултат, който е постигнат тогава – способността да работим заедно. Петдесет и една държави са се събрали тогава в Сан Франциско, а днес 193 от нас са събрани тук, в това Общо събрание", каза той.

В същото време Макрон заяви, че "светът е изправен пред огромни промени."

"Климатичните промени не са под контрол. Биоразнообразието се руши. Усилията, които повечето от нас са готови да положат, са блокирани от цинизма на малцина - тези, които биха могли да променят нещата, но отказват да го направят", разкритикува френският президент.

Той обърна внимание и на технологичното развитие и отправи предупреждение.

"Технологията напредва с главоломна скорост. Тя отваря нови хоризонти на възможности, но също така освобождава опасни сили, когато не е регулирана", каза той.

В речта си Макрон говори и за разделението по света в момента.

"Няма смисъл да разделяме Севера от Юга или да си представяме "обединения Запад" в противовес на "Глобалния юг", каза Макрон.

"Това е илюзия, остатък от епохата, в която блоковете се противопоставяха един на друг. Тук, в това Общо събрание, има само мъже и жени с различни вярвания, различни визии, различни цивилизации, но и такива, които един ден са решили да изграждат мир заедно", заяви френският президент.

Макрон направи изказването си пред ОС на ООН, след като вчера обяви, че Франция признава Държавата Палестина. Решението е мотивирано от тежката хуманитарна ситуация в Газа и застоя в мирните преговори за намирането на решение за съществуване на две държави.

Заедно с Великобритания, Белгия и Канада Париж се присъедини към усилията на международната общност за признаване на палестинската държава и подкрепа за населението в анклава.

Франция продължава активно да подкрепя Украйна с военна и хуманитарна помощ, като е част от т.нар. Коалиция на желаещите, която цели мирно разрешаване на конфликта и обсъжда бъдещи гаранции за сигурността на Киев след края на войната. Париж редовно координира действията си с партньорите от НАТО и ЕС и е сред водещите страни в усилията за укрепване на отбранителните способности на Украйна.