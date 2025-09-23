Макрон се обади на Тръмп, след като бе принуден да изчака на улицата в Ню Йорк, докато премине кортежът на американския му колега

Дори президентите стават жертва на трафика в Ню Йорк, след като полицай попречи на френския държавен глава Еманюел Макрон да пресече снощи улицата заради преминаването на кортежа на американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Но за разлика от повечето, за които това би предизвикало неудобство, Макрон се обади лично на Тръмп, за да се пошегува със ситуацията, става ясно от видеоклип, разпространен в социалните мрежи.

Френският президент обясни на полицаите, че се опитва да стигне пеша до френската дипломатическа мисия в Ню Йорк, след като произнесе речта си пред ООН, в която обяви, че Париж официално признава палестинска държава.

"Съжалявам, господин президент, наистина съжалявам", се чува да казва смутеният полицай на Макрон, докато той се опитва да пресече улицата с делегацията си.

"Просто всичко е блокирано в момента. Идва кортеж", добавя полицаят.

Принуден да изчака, Макрон след това звъни на Тръмп.

"Познайте какво - чакам на улицата, защото всичко е блокирано заради вас", казва френският държавен глава, държейки мобилен телефон до ухото си и добавя, че иска да проведе кратък разговор с Тръмп и Катар за ситуацията в ивицата Газа.

Близък сътрудник на френския президент потвърди, че Макрон е разговарял по телефона с американския си колега, докато е вървял. Разговорът е бил топъл и приятелски и по време на него двамата са обсъдили няколко международни теми, допълни той.

Френските медии съобщиха, че Макрон е продължил по пътя си няколко минути по-късно, след като улиците са били отново отворени.