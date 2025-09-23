Саудитска Арабия приветства като „историческо“ решението на президента на Франция да признае Държавата Палестина

Саудитска Арабия приветства като „историческо“ решението на президента на Франция Еманюел Макрон да признае от името на своята страна Държавата Палестина, предаде ДПА.

„Призоваваме останалите страни да предприемат подобна историческа стъпка“, заяви саудитският министър на външните работи Фейсал бин Фархан Ал Сауд Фейсал бин Фархан Ал Сауд време на конференция, посветена на решението с две държави на израело-палестинския конфликт, която се провежда в централата на ООН в Ню Йорк“.

В изказването си министърът припомни и удара на израелските сили по лидери на „Хамас“ в Катар и обвини правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху в продължаване на агресивните практики, които застрашават стабилността, подкопават усилията за постигане на мир и излагат на опасност както регионалната, така и международната сигурност.

Саудитска Арабия от дълго време се позиционира като ключов защитник на палестинските интереси и си остава един от най-големите доставчици на хуманитарна помощ за палестинските територии.

Рияд официално призна Палестинската държава през ноември 1988 г.