Подробно търсене

Саудитска Арабия приветства като „историческо“ решението на президента на Франция да признае Държавата Палестина

Габриела Големанска
Саудитска Арабия приветства като „историческо“ решението на президента на Франция да признае Държавата Палестина
Саудитска Арабия приветства като „историческо“ решението на президента на Франция да признае Държавата Палестина
Фейсал бин Фархан Ал Сауд. Снимка: AP Photo/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
23.09.2025 01:41
 (БТА)
Етикети

Саудитска Арабия приветства като „историческо“ решението на президента на Франция Еманюел Макрон да признае от името на своята страна Държавата Палестина, предаде ДПА.

„Призоваваме останалите страни да предприемат подобна историческа стъпка“, заяви саудитският министър на външните работи Фейсал бин Фархан Ал Сауд Фейсал бин Фархан Ал Сауд  време на конференция, посветена на решението с две държави на израело-палестинския конфликт, която се провежда в централата на ООН в Ню Йорк“.

В изказването си министърът припомни и удара на израелските сили по лидери на „Хамас“ в Катар и обвини правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху в продължаване на агресивните практики, които застрашават стабилността, подкопават усилията за постигане на мир и излагат на опасност както регионалната, така и международната сигурност.

Саудитска Арабия от дълго време се позиционира като ключов защитник на палестинските интереси и си остава един от най-големите доставчици на хуманитарна помощ за палестинските територии.

Рияд официално призна Палестинската държава през ноември 1988 г.

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:47 на 23.09.2025 Новините от днес

22.09.2025 21:54 Официални актове и съобщения

С акта на Независимостта една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната политическа карта като самостоятелна и независима държава, каза Наталия Киселова на тържествената заря проверка по повод 117 години от обявяването на Независимостта на България

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация