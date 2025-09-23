Подробно търсене

Признаването на Държавата Палестина е необходимо, заяви премиерът на Канада

Марк Карни, снимка: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP
Ню Йорк,  
23.09.2025 02:52
 (БТА)
Премиерът на Канада Марк Карни заяви, че не си прави никакви илюзии относно конкретното въздействие, което би имало признаването на Държавата Палестина, но смята за необходимо подобно признаване да бъде направено като противопоставяне на едно израелско правителство, което е против съществуването на такава държава, предаде Франс прес.

Канада е част от групата държави, които признаха още в неделя Палестинската Държава.

"Не си правим никакви илюзии. Това не е панацея“, заяви Карни, визирайки признаването на палестинската държава, по време на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, посветена на решението с две държави на израело-палестинския конфликт. Пред делегатите на форума  премиерът на Канада заяви, че си дава сметка, че обявеното признаване на Държавата Палестина ще има ограничен ефект, особено пред откритото противопоставяне от страна на Израел и на САЩ.

Според Карни обаче "е необходимо подобно признаване, защото способността за самоопределяне на палестинския народ е в процес на заличаване".

„В момент, в който заявената политика на израелското правителство е да няма никога Държава Палестина, ние се опитваме да запазим палестинския въпрос на преден план на сцената“, допълни Карни.

Той увери, че Канада иска, чрез признаването на Държавата Палестина да се роди една палестинска държава, която подкрепя правото на Израел да съществува.

 

/ГГ/

Свързани новини

23.09.2025 02:38

Сан Марино, Люксембург и Андора обявиха също, че признават Държавата Палестина

Сан Марино, Люксембург и Андора обявиха също, че признават Държавата Палестина, предаде Франс прес. Малко по-рано подобно признаване дойде от Франция, Малта, Монако и Белгия. Тези изявления бяха направени рамките на конференция в централата на ООН в
23.09.2025 02:10

Около 100 града в цяла Франция развяха палестинското знаме пред кметствата си

Около 100 града в цяла Франция откликнаха на призива на лидера на френските социалисти Оливие Фор да развеят вчера палестинското знаме пред сградите на кметствата си, предаде Франс прес. Инициативата беше с цел отбелязване на решението на президента
23.09.2025 01:41

Саудитска Арабия приветства като „историческо“ решението на президента на Франция да признае Държавата Палестина

Саудитска Арабия приветства като „историческо“ решението на президента на Франция Еманюел Макрон да признае от името на своята страна Държавата Палестина, предаде ДПА. „Призоваваме останалите страни да предприемат подобна историческа стъпка“, заяви
23.09.2025 01:11

Малта, Монако и Белгия обявиха, че признават Държавата Палестина

Малта, Монако и Белгия обявиха, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс. Това стана в рамките на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, посветена на намиране на изход от израело-палестинския конфликт= Малко преди това президентът на
22.09.2025 22:55

Франция е готова да допринесе за възстановяването на Газа след края на войната, каза Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви на Общото събрание на ООН, че Франция е готова да поеме ангажимент и да допринесе за възстановяването и стабилността на Газа след края на войната в ивицата.
22.09.2025 22:28

Еманюел Макрон обяви, че Франция признава Държавата Палестина

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той направи изказването си при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

Към 03:20 на 23.09.2025

22.09.2025 21:54 Официални актове и съобщения

С акта на Независимостта една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната политическа карта като самостоятелна и независима държава, каза Наталия Киселова на тържествената заря проверка по повод 117 години от обявяването на Независимостта на България

