АП: Лидерите на държавите от Европейския съюз търсят по-активна роля в Газа и окупирания Западен бряг

Лидерите на държавите от Европейския съюз търсят по-активна роля в Газа и окупирания Западен бряг, след като бяха загърбени в усилията за постигане на прекратяване на огъня Израел и „Хамас“, договорено с посредничеството на САЩ, отбелязва Асошиейтед прес.

На срещата на върха в Брюксел, посветена основно на Украйна и Русия, държавните глави на страните от ЕС обсъдиха и нестабилното прекратяване на огъня в Газа и обещаха подкрепата на ЕС за стабилизиране на анклава. ЕС е най-големият доставчик на помощ за палестинците и е най-големият търговски партньор на Израел.

„Важно е Европа не само да наблюдава, но и да играе активна роля“, заяви Люк Фриден, министър-председател на Люксембург, преди да влезе в залата за срещата. „Газа не е приключила; мирът все още не е траен“, каза той.

Възмущението от войната в Газа раздели 27-те държави от блока и доведе отношенията между Израел и ЕС до историческо дъно.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви през септември планове за налагане на санкции и частично прекратяване на търговията с Израел, с цел да се окаже натиск върху страната да постигне споразумение за прекратяване на войната в Газа.

Импулсът, който движеше мерките, изглежда затихва с постигането на споразумението за прекратяване на огъня с посредничеството на президента на САЩ. И сега някои европейски лидери призовават плановете за санкции срещу Израел да бъдат отменени. Но редица други лидери, като например тези на Ирландия или Нидерландия, казват, че с продължаващото насилие в Газа и окупирания Западен бряг, запазването на санкциите срещу израелски министри и израелски селища и частичното прекратяване на търговското споразумение в Израел дава на ЕС лост за въздействие върху Израел, за да ограничи военните действия

В навечерието на прекратяването на огъня израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че „Европа по същество е загубила значението си и е проявила огромна слабост“.

Споразумението за прекратяване на огъня беше постигнато без видимо участие на ЕС, а оттогава европейските лидери се надпреварват да се включат в дипломатическите усилия, които в момента трансформират Газа.

Върховният дипломат на ЕС Кая Калас заяви, че ЕС трябва да играе роля в Газа, а не само да плаща за подкрепа на стабилността и евентуалното възстановяване.

ЕС предостави ключова подкрепа на Палестинската автономна власт, която управлява части от окупирания Западен бряг.

В края на срещата на върха лидерите на ЕС се ангажираха да предоставят хуманитарна помощ на Газа, вероятно по море от Кипър. Те също така предложиха програмата за подкрепа на полицията на Западния бряг да бъде разширена и да обхване Газа, за да бъдат подпомогнати стабилизационните сили, предвидени за разполагане там съгласно настоящия план от 20 точки за прекратяване на огъня.

ЕС е поискал и членство в преходния надзорен орган „Съвет за мир“, предвиден съгласно плана за Газа, заяви по-рано тази седмица Дубравка Шуица, европейски комисар за Средиземноморието.

Най-малко две страни от ЕС, Дания и Германия, участват в новите стабилизационни усилия, ръководени от САЩ, за надзор и прилагане на прекратяването на огъня в Газа. Знамената на тези две държави са издигнати в Гражданско-военния координационен център в южната част на Израел.

Европейската мисия за подпомагане на граничния контрол в Рафах, между Газа и Египет, започна през 2005 г. През януари мисията разположи 20 експерти по охрана на границите от Италия, Испания и Франция.

По време на прекратяването на огъня през февруари-март мисията помогна на 4176 души да напуснат ивицата Газа, включително 1683 болни и ранени. Тези усилия бяха преустановени, когато боевете бяха подновени. Извън ЕС отделни държави предприеха самостоятелни действия, за да окажат натиск върху Израел, докато протести разтърсваха градове от Барселона до Осло. Много страни признаха палестинската държава. Испания засили своята опозиция срещу действията на Израел в Газа. Испанският министър-председател Педро Санчес нарече войната в Газа „геноцид“, когато през септември обяви планове за официално въвеждане на оръжейно ембарго и блокиране на доставките на гориво за Израел през испанските пристанища. През август Словения наложи оръжейно ембарго на Израел, което според нея е първото, въведено от за страна членка на ЕС.

Някои национални телевизионни оператори пък се опитаха да изключат Израел от конкурса „Евровизия“. През ноември ще има гласуване в тази насока.