АНСА: Италианска евродепутатка бойкотира мисия на ЕП в Израел

Италианската евродепутатка Лучия Анунциата заяви днес, че няма да участва в делегация на Европейския парламент, планираща да посети Израел идната седмица, предаде агенция АНСА.

Анунциата посочи, че с бойкота си тя протестира срещу гласуването в израелския парламент за анексиране на окупирания Западен бряг.

"Реших да не участвам в мисия на Европейския парламент в Израел по покана на Кнесета, планирана за идната седмица. Неотдавнашното одобрение на закона за анексиране на Западния бряг и продължаващите безразборни атаки срещу ООН показват, че израелският парламент не е готов да говори за мир", каза италианската евродепутатка.

Тя обясни, че решението ѝ е било обсъдено с политическата ѝ сила на национално ниво – италианската левоцентристка Демократическа партия.



