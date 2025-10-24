Подробно търсене

АНСА: Италианска евродепутатка бойкотира мисия на ЕП в Израел

Атанаси Петров
Лучия Анунциата. Снимка: АНСА
Рим,  
24.10.2025 17:34
 (БТА)

Италианската евродепутатка Лучия Анунциата заяви днес, че няма да участва в делегация на Европейския парламент, планираща да посети Израел идната седмица, предаде агенция АНСА.

Анунциата посочи, че с бойкота си тя протестира срещу гласуването в израелския парламент за анексиране на окупирания Западен бряг.

"Реших да не участвам в мисия на Европейския парламент в Израел по покана на Кнесета, планирана за идната седмица. Неотдавнашното одобрение на закона за анексиране на Западния бряг и продължаващите безразборни атаки срещу ООН показват, че израелският парламент не е готов да говори за мир", каза италианската евродепутатка.

Тя обясни, че решението ѝ е било обсъдено с политическата ѝ сила на национално ниво – италианската левоцентристка Демократическа партия.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)

/ВС/

Свързани новини

24.10.2025 01:53

АП: Лидерите на държавите от Европейския съюз търсят по-активна роля в Газа и окупирания Западен бряг

Лидерите на държавите от Европейския съюз търсят по-активна роля в Газа и окупирания Западен бряг, след като бяха загърбени в усилията за постигане на прекратяване на огъня Израел и „Хамас“, договорено с посредничеството на САЩ, отбелязва Асошиейтед
17.10.2025 16:19

Пропалестински протест и протест срещу високите цени на жилищата и наемите има днес в Болоня

Няколко протеста има днес в северния италиански град Болоня, който е главен град на италианската област Емилия-Романя и е смятан за бастион на италианската левица, съобщава изданието „Болоня тудей“. Сутринта студенти протестираха пред "Плацо
15.10.2025 15:42

Палестинската автономия започва кампания в Европа за признаване на палестинската държава

Представители на Палестинската автономна власт организират срещи с европейски страни, за да поискат признаване на палестинската държава, съобщи след разговори с швейцарския външен министър палестинският специален пратеник Мохамед Щайе, цитиран от

