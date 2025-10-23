Лудогорец поведе, но допусна обрат и загуби при гостуването си на Йънг Бойс в Лига Европа

Среща от третия кръг в груповата фаза на Лига Европа:

Йънг Бойс (Швейцария) - Лудогорец (България) - 3:2 (1:1)

голмайстори: 0:1 Петър Станич 26, 1:1 Раян Равелосон 44, 2:1 Кристиан Фаснахт 53, 3:1 Крис Бедия 63-дузпа, 3:2 Иван Йорданов 90+2

стадион: "Ванкдорф", Берн

главен съдия: Мохамад Ал-Ерама (Финландия)

ВАР: Бенямин Бранд (Германия)

жълти картони:

- за Йънг Бойс: Феликс Цимба, Кристиан Фаснахт

- за Лудогорец: Кайо Видал

състави:

Йънг Бойс (4-4-2): Марвин Келер - Раян Андрюс, Танги Зукру, Лорис Бенито, Жауен Хаджам - Дариан Мал (35-Кристиан Фаснахт), Раян Равелсон, Едмилсон Фернандеш (86-Доминик Пех), Жоел Монтейро (78-Серхио Кордова) - Крис Бедия (86-Феликс Цимба), Армин Гигович (78-Сандро Лаупер)

старши треньор: Джорджо Контини

Лудогорец (3-5-2): Хенрик Бонман - Оливие Вердон, Диниш Алмейда, Антон Недялков - Йоел Андерсон, Филип Калоч (78-Иван Йорданов), Дерой Дуарте (78-Ивайло Чочев), Петър Станич, Станислав Иванов (64-Сон) - Бърнард Текпетей (64-Ерик Биле), Кайо Видал

старши треньор: Руи Мота

Шампионът на България Лудогорец допусна втора поредна загуба в Лига Европа. В среща от третия кръг на основната фаза "орлите" отстъпиха с 2:3 при визитата си на швейцарския Йънг Бойс.

Срещата на стадион "Ванкдорф" в Берн се развиваше много добре за българския тим до сами край на първото полувреме, когато домакините успяха да изравнят. През втората част "младите момчета" бяха по-добрият отбор на терена и направиха пълен обрат, с който вече имат 6 точки в класирането. Лудогорец е с актив от 3 пункта.

Бърнард Текпетей опита да открие резултата в седмата минута с удар зад центъра. Ганайският нападател на Лудогорец видя излезлия напред вратар Марвин Келер и пробва да го прехвърли, но изстрелът му остана на около 2-3 метра от целта.

В 17-ата минута Кайо Видал пробва рефлексите на Келер, но този път стражът отрази.

По-добрата игра на Лудогорец доведе до резултат и в 26-ата минута "орлите" откриха. Точен бе Петър Станич, който вкара с диагонален удар по земя с десния крак.

Йънг Бойс обаче възстанови равенството в 44-тата минута. Домакините направиха бърза контраатака, при която Раян Равелосон се оказа непокрит и от десетина метра бе точен за 1:1.

В 53-тата минута грешка в защитата на Лудогорец позволи на Кристиан Фаснахт да се окаже очи в очи с Хенрик Бонман. Влезлият като резерва швейцарец не сбърка и даде аванс на тима си за първи път.

Проблемите на Лудогорец станаха много сериозни в 60-ата минута, когато главният съдия Мохамад Ал-Ерама реши да отсъди дузпа. Тя бе даде за фаул на Диниш Алмейда. Зад топката застана Крис Бадия, който не сбърка за 3:1.

Гостите имаха невероятна възможност да върнат интригата в мача в 68-мата минута, но испанският бранител Сон пропусна на празна врата. Защитникът на Лудогорец бе оставен напълно непокрит на границата на вратарското поле, но изстрелът му с глава мина встрани от гредата.

Десет минути преди изтичане на редовното време Фаснахт пропусна да реализира втория си гол в мача, след като уцели гредата зад Бонман.

Във втората минута на добавеното време резервата Иван Йорданов вкара зрелищен гол с удар от около 20 метра, но той само направи по-почетна загубата на българския тим.