Малта, Монако и Белгия обявиха, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс. Това стана в рамките на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, посветена на намиране на изход от израело-палестинския конфликт=

Малко преди това президентът на Франция Еманюел Макрон, който също е в Ню Йорк за общополитическите дебати на високо равнище по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН, обяви, че страната му признава Държавата Палестина.

Подобно решение през уикенда вече взеха Канада, Великобритания, Австралия и Португалия. Андора, Сан Марино и Люксембург също заявиха, че ще признаят Държавата Палестина.