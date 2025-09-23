Подробно търсене

Малта, Монако и Белгия обявиха, че признават Държавата Палестина

Габриела Големанска
Малта, Монако и Белгия обявиха, че признават Държавата Палестина
Малта, Монако и Белгия обявиха, че признават Държавата Палестина
Делегати аплодират Еманюел Макрон, когато той заяви, че Франция признава Държавата Палестина, снимка: AP Photo/Angelina Katsanis
Ню Йорк,  
23.09.2025 01:11
 (БТА)
Етикети

Малта, Монако и Белгия обявиха, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс. Това стана в рамките на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, посветена на намиране на изход от израело-палестинския конфликт=

Малко преди това президентът на Франция Еманюел Макрон, който също е в Ню Йорк за общополитическите дебати на високо равнище по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН, обяви, че страната му признава Държавата Палестина.

Подобно решение през уикенда вече взеха Канада, Великобритания, Австралия и Португалия. Андора, Сан Марино и Люксембург също заявиха, че ще признаят Държавата Палестина.

/ГГ/

Свързани новини

23.09.2025 01:26

Египет ще бъде домакин на конференция за възстановяване на Газа веднага щом в анклава огънят бъде прекратен

Премиерът на Египет Мостафа Мадбули обяви, че неговата страна ще бъде домакин на конференция за възстановяване на Газа веднага след като в опустошената от война палестинска територия влезе в сила прекратяване на огъня, предаде Франс прес. "Египет ще
23.09.2025 01:19

Испания пледира за пълното и изцяло присъединяване на Държавата Палестина в ООН

Испания пледира за пълното и изцяло присъединяване на Държавата Палестина в ООН, предаде Франс прес. Палестинците понастоящем имат статут на наблюдатели в световната организация. Призивът от страна на Испания, която миналата година призна
22.09.2025 22:55

Франция е готова да допринесе за възстановяването на Газа след края на войната, каза Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви на Общото събрание на ООН, че Франция е готова да поеме ангажимент и да допринесе за възстановяването и стабилността на Газа след края на войната в ивицата.
22.09.2025 22:28

Еманюел Макрон обяви, че Франция признава Държавата Палестина

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той направи изказването си при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.
22.09.2025 15:50

Във Франция се разгаря спор около палестинските знамена, издигнати пред кметствата

Палестински знамена са издигнати пред редица кметства във Франция от сутринта преди очакваното днес признаване от президента Еманюел Макрон да Държавата Палестина, което предизвиква търкане с националните власти, предаде ДПА. Според републиканското

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:48 на 23.09.2025 Новините от днес

22.09.2025 21:54 Официални актове и съобщения

С акта на Независимостта една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната политическа карта като самостоятелна и независима държава, каза Наталия Киселова на тържествената заря проверка по повод 117 години от обявяването на Независимостта на България

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация