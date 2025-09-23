Египет ще бъде домакин на конференция за възстановяване на Газа веднага щом в анклава огънят бъде прекратен

Премиерът на Египет Мостафа Мадбули обяви, че неговата страна ще бъде домакин на конференция за възстановяване на Газа веднага след като в опустошената от война палестинска територия влезе в сила прекратяване на огъня, предаде Франс прес.

"Египет ще бъде домакин, веднага след като бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня, на международна конференция за възстановяване на ивицата Газа, за да се мобилизират необходимите средства по арабо-ислямския план за възстановяване“, заяви египетския премиер по време на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, посветена на решението с две държави на израело-палестинския конфликт.