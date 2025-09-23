Подробно търсене

Египет ще бъде домакин на конференция за възстановяване на Газа веднага щом в анклава огънят бъде прекратен

Габриела Големанска
Мостафа Мадбули, снимка: AP Photo/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
23.09.2025 01:26
 (БТА)

Премиерът на Египет Мостафа Мадбули обяви, че неговата страна ще бъде домакин на конференция за възстановяване на Газа веднага след като в опустошената от война палестинска територия влезе в сила прекратяване на огъня, предаде Франс прес.

"Египет ще бъде домакин, веднага след като бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня, на международна конференция за възстановяване на ивицата Газа, за да се мобилизират необходимите средства по арабо-ислямския план за възстановяване“, заяви египетския премиер по време на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, посветена на решението с две държави на израело-палестинския конфликт.

 

/ГГ/

Свързани новини

23.09.2025 01:19

Испания пледира за пълното и изцяло присъединяване на Държавата Палестина в ООН

Испания пледира за пълното и изцяло присъединяване на Държавата Палестина в ООН, предаде Франс прес. Палестинците понастоящем имат статут на наблюдатели в световната организация. Призивът от страна на Испания, която миналата година призна
23.09.2025 01:11

Малта, Монако и Белгия обявиха, че признават Държавата Палестина

Малта, Монако и Белгия обявиха, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс. Това стана в рамките на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, посветена на намиране на изход от израело-палестинския конфликт= Малко преди това президентът на
22.09.2025 23:31

Палестинският президент Абас пое ангажимент за произвеждане на президентски и парламентарни избори

Палестинският президент Махмуд Абас пое ангажимент за произвеждане на парламентарни и президентски избори след края на войната и обяви, че до една година ще има изготвена конституция. Той се включи чрез видеовръзка в Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави, след като американските власти отказаха визите на палестинските делегати.
22.09.2025 22:28

Еманюел Макрон обяви, че Франция признава Държавата Палестина

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той направи изказването си при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

Към 01:47 на 23.09.2025 Новините от днес

22.09.2025 21:54 Официални актове и съобщения

С акта на Независимостта една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната политическа карта като самостоятелна и независима държава, каза Наталия Киселова на тържествената заря проверка по повод 117 години от обявяването на Независимостта на България

