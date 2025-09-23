Подробно търсене

Габриела Големанска
Испания пледира за пълното и изцяло присъединяване на Държавата Палестина в ООН
Педро Санчес, снимка: AP Photo/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
23.09.2025 01:19
 (БТА)

Испания пледира за пълното и изцяло присъединяване на Държавата Палестина в ООН, предаде Франс прес.

Палестинците понастоящем имат статут на наблюдатели в световната организация.

Призивът от страна на Испания, която миналата година призна Палестинската държава и която е яростен критик на израелската офанзива в ивицата Газа, беше отправен от испанския премиер Педро Санчес по време на конференция в ООН в Ню Йорк, посветена на решението с две държави на израело-палестинския конфликт.

"Държавата Палестина трябва да бъде пълноправен член на ООН“, заяви испанският премиер по време на конференцията. Пълноправното членство на палестинците в ООН обаче е блокирано от САЩ, припомня Франс прес.

/ГГ/

