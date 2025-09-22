Подробно търсене

Специален пратеник на БТА Анелия Пенкова
Еманюел Макрон обяви, че Франция признава Държавата Палестина
Френският президент Еманюел Макрон говори пред ОС на ООН (AP Photo/Yuki Iwamura)
Ню Йорк,  
22.09.2025 22:28
 (БТА)
Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той.

Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.

 

/ГГ/

