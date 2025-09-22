Еманюел Макрон обяви, че Франция признава Държавата Палестина

site.btaЕманюел Макрон обяви, че Франция признава Държавата Палестина
Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.
"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той.
Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.
/ГГ/
