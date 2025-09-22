Палестинският президент Абас пое ангажимент за произвеждане на президентски и парламентарни избори

Палестинският президент Махмуд Абас пое ангажимент за произвеждане на парламентарни и президентски избори след края на войната в Газа и обяви, че до една година ще има изготвена конституция. Той се включи чрез видеовръзка в Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави, след като американските власти отказаха визи на палестинските делегати.

Той приветства историческата декларация на ОС на ООН за решение за две държави, приета по-рано този месец.

Впечатление направи отсъствието на делегациите на Израел и САЩ от конференцията.

"Искаме модерна демократична държава, базирана на върховенството на закона", заяви той. Абас призова за подкрепа от страна на международната общност, "за да може Палестина да стане пълноправна страна членка на ООН".

"Признали сме правото на Израел да съществува и продължаваме да го правим", каза палестинският президент. Той благодари на всички държави, които са признали Палестина.

"Призовавам Израел да седне на масата за преговори и се обръщам към народа на Израел: Нашето и вашето бъдеще трябва да бъде съпътствано от мира", заключи Абас.