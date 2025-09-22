Във Франция се разгаря спор около палестинските знамена, издигнати пред кметствата

site.btaВъв Франция се разгаря спор около палестинските знамена, издигнати пред кметствата
Палестински знамена са издигнати пред редица кметства във Франция от сутринта преди очакваното днес признаване от президента Еманюел Макрон на Държавата Палестина, което предизвиква търкане с националните власти, предаде ДПА.
Според министерството на вътрешните работи 21 кметства са издигнали знамето тази сутрин, въпреки призивите на ведомството срещу идеята.
Това противоречи на принципа на неутралитет и представлява вземане на страна в международен конфликт, се казва в писмо на министерството, призоваващо местните префекти да предприемат мерки, ако знамето бъде издигнато.
Лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор предложи палестинското знаме да се развее пред кметствата в цяла Франция, за да се отбележи френското признаване на Държавата Палестина.
В писмо до Макрон Фор поиска общините да получат разрешение. Той отбеляза, че предложението цели да подчертае официалната френска позиция.
"Този символичен жест, далеч от това да е провокативен, би изпратил ясно послание за солидарност и братство", заяви Фор.
По-рано в интервю за американската телевизия Си Би Ес Макрон заяви, че "признаването на Държавата Палестина в момента е единственият начин да се осигури политическо решение на ситуация, която трябва да спре".
/ПЙ/
