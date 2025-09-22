Подробно търсене

Виктор Турмаков
Във Франция се разгаря спор около палестинските знамена, издигнати пред кметствата
Французойка носи палестинското знаме по време на студентски протест пред Университета "Сианс По" в Париж, 26 април 2024 г. Снимка: AP/Michel Euler. Снимка: AP/Michel Euler
Париж,  
22.09.2025 15:50
 (БТА)
Палестински знамена са издигнати пред редица кметства във Франция от сутринта преди очакваното днес признаване от президента Еманюел Макрон на Държавата Палестина, което предизвиква търкане с националните власти, предаде ДПА.

Според министерството на вътрешните работи 21 кметства са издигнали знамето тази сутрин, въпреки призивите на ведомството срещу идеята.

Това противоречи на принципа на неутралитет и представлява вземане на страна в международен конфликт, се казва в писмо на министерството, призоваващо местните префекти да предприемат мерки, ако знамето бъде издигнато.

Лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор предложи палестинското знаме да се развее пред кметствата в цяла Франция, за да се отбележи френското признаване на Държавата Палестина.

В писмо до Макрон Фор поиска общините да получат разрешение. Той отбеляза, че предложението цели да подчертае официалната френска позиция.

"Този ​​символичен жест, далеч от това да е провокативен, би изпратил ясно послание за солидарност и братство", заяви Фор.

По-рано в интервю за американската телевизия Си Би Ес Макрон заяви, че "признаването на Държавата Палестина в момента е единственият начин да се осигури политическо решение на ситуация, която трябва да спре".

/ПЙ/

