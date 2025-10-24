Четиресет процента от хората в Косово смятат, че животът им е по-лош, отколкото преди, сочи проучване на социологическата агенция "Валикон" (Valicon), цитирано от новинарската агенция "Економия онлайн". Според тях животът е започнал да се влошава от 2020 г. насам, докато 34 на сто са на обратното мнение – че животът в този период се е подобрил.

Проучването, озаглавено "Изследване на новото нормално" (New Normal Study), е проведено в периода 18-21 август 2025 г. в страни от региона на Адриатическо море, включително Косово, и показва, че инфлацията и политическата несигурност са двете основни притеснения за косовските граждани.

Според резултатите от проучването 70 процента от хората в Косово са притеснени от нарастващите разходи за живот. От анкетираните в Косово 54 на сто смятат политическата нестабилност за сериозен проблем, като притесненията във връзка с нея са високи и в Сърбия и Босна и Херцеговина, отбелязва агенцията.

В сравнение с тези две неща, стойността на имотите е смятана за притеснителна от едва 26 процента от участвалите в допитването косовски граждани.

Що се отнася до икономическите предизвикателства, в Косово 68 на сто от анкетираните предпочитат да пазаруват в по-евтини магазини, като същевременно с това се опитват да управляват по-добре семейния си бюджет. В Хърватия този процент е най-висок – 70 процента, отбелязва агенцията.

От анкетираните 65 процента пазаруват само на промоции, за да спестят средства. Същевременно само 20 на сто казват, че успяват да поддържат същите спестявания, както по-рано, а тенденцията е валидна и за други страни в региона.

Проучването на "Валикон" показва, че във време, в което инфлацията и политическата несигурност продължават да оказват значително въздействие върху живота на косовските граждани, техните методи на потребление са станали по-внимателни и стратегически, отбелязва "Економия онлайн". Това отразява икономическа и политическа реалност, която е изправена пред големи предизвикателства, като влияе не само на семейния бюджет, а и на цялостното възприятие за качеството на живота в конкретната страна.